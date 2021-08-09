Американских военных обяжут прививаться от коронавируса

Всех американских военных обяжут привиться от коронавируса к 15 сентября. Об этом со ссылкой на готовящийся к публикации документ Пентагона сообщает Associated Press.

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Министр обороны США Ллойд Остин заявил, что ждет одобрения этого шага от президента Джозефа Байдена.

«Я готов действовать и скорее (...) если пойму, что это потребуется. Чтобы защищать нацию, нам нужны здоровые и готовые к бою вооруженные силы», — приводит агентство его слова.

Отмечается, что вакцинация особенно актуальна для вооруженных сил, так как военнослужащие на военных базах живут на близкой дистанции друг к другу — и инфекция способна распространяться в местах их размещения очень быстро.