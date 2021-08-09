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Американских военных обяжут прививаться от коронавируса

Lenta.ru
1 час назад

Всех американских военных обяжут привиться от коронавируса к 15 сентября. Об этом со ссылкой на готовящийся к публикации документ Пентагона сообщает Associated Press.

Американских военных обяжут прививаться от коронавируса
Фото: ReutersReuters

Министр обороны США Ллойд Остин заявил, что ждет одобрения этого шага от президента Джозефа Байдена.

«Я готов действовать и скорее (...) если пойму, что это потребуется. Чтобы защищать нацию, нам нужны здоровые и готовые к бою вооруженные силы», — приводит агентство его слова.

Отмечается, что вакцинация особенно актуальна для вооруженных сил, так как военнослужащие на военных базах живут на близкой дистанции друг к другу — и инфекция способна распространяться в местах их размещения очень быстро.

В июле 2020 года две военные базы США в японской префектуре Окинава стали очагами коронавируса. Были зафиксированы несколько десятков случаев заражения.

Армия,Ллойд Остин,Джозеф Байден,Пентагон,Associated Press,
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