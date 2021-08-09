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Зеленский назначил новых командующих в Вооруженных силах Украины

ТАССиещё 2
41 минуту назад

Президент Украины Владимир Зеленский осуществил ряд назначений в руководстве вооруженных сил. Об этом в понедельник сообщается на сайте офиса главы государства.

Зеленский назначил новых командующих в ВСУ
Фото: ReutersReuters

Отмечается, что новые военные руководители были представлены Зеленским во время визита на остров Змеиный. Президент назначил Николая Олещука командующим Воздушными силами Украины, Максима Миргородского - командующим Десантно-штурмовыми войсками, Андрея Ковальчука - командующим оперативным командованием "Юг", Олега Микаца - командующим оперативным командованием "Восток", Сергея Литвинова - командующим оперативным командованием "Запад", Владимира Коваля - заместителем начальника Генерального штаба Вооруженных сил Украины.

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