Военные корабли будут заправлять навозом

Итальянское судостроительное предприятие Fincantieri предложило альтернативный вид горючего для военно-морского флота. Он должен снизить выбросы вредных веществ в воздух. И это коровий навоз.

Фото: Ferra.ru Ferra.ru

Предприятие занимается переработкой навоза с ферм, биомассы и пищевых отходов в биоэтанол. Биотопливо можно использовать в военно-морских кораблях.

«Военное обозрение» отмечает, что Военно-морские силы (ВМС) Италии признают необходимость сокращения использования ископаемого топлива. При этом международные правила по сокращению выбросов касаются только гражданских судов.

Помимо этого, Fincantieri хочет создать корабельный двигатель, способный работать и на традиционном топливе, и на сжиженном природном газе, аммиаке, водороде или биотопливе.