Отряд спецназа США прибыл на Украину на учения

Два военно-транспортных самолета ВВС США доставили на Украину группу бойцов сил специальных операций для участия в учениях на территории Винницкой области. Об этом в понедельник сообщило Минобороны Украины.

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"Военнослужащие 352-го крыла сил специальных операций прибыли на Украину на двух военно-транспортных самолетах МС-130 для проведения совместных учений с украинскими коллегами", - говорится в сообщении ведомства.

Целью учений, которые продлятся около месяца, обозначено "повышение уровня совместимости между подразделениями стран".

Запланированы тренировки и обмен опытом по тактической эвакуации, оказании первой медицинской помощи в бою, а также по десантированию личного состава и грузов. "В планах есть проведение и совместных тренировочных полетов для улучшения взаимодействия между экипажами МС-130 и Ан-26 в воздухе", - уточнили в Минобороны.