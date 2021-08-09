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Россия превратит вертолёт Ми-28 в летающий командный пункт для беспилотников-камикадзе

Ferra.ruиещё 1
1 час назад

В рамках продолжающейся модернизации вертолёта МИ-28НМ «Ночной суперохотник», на машины этого класса буду установлены системы управления дронами-«камикадзе».

Ми-28 превратят в командный пункт для дронов-камикадзе
Фото: Ferra.ruFerra.ru

Как сообщает источник со ссылкой на Министерство обороны, уже заказано 80 комплектов систем связи АС-БПЛА для управления штатными разведывательными и штормовыми дронами.

Отмечается, что штурмовые беспилотники будут использованы как «камикадзе» — для решения одной задачи. Расстояние, с которого пилот вертолёта будет обмениваться информацией с таким беспилотником, — до 50 километров Также отмечается, что это расширит ударные возможности вертолёта и обезопасит экипаж.

Армия,Министерство обороны,Россия,
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