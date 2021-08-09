Ми-28 превратят в командный пункт для дронов-камикадзе

Как сообщает источник со ссылкой на Министерство обороны , уже заказано 80 комплектов систем связи АС-БПЛА для управления штатными разведывательными и штормовыми дронами.

Отмечается, что штурмовые беспилотники будут использованы как «камикадзе» — для решения одной задачи. Расстояние, с которого пилот вертолёта будет обмениваться информацией с таким беспилотником, — до 50 километров Также отмечается, что это расширит ударные возможности вертолёта и обезопасит экипаж.