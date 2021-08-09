В Сибири начались учения артиллеристов

Более 1 тысячи военных ракетных войск и артиллерии общевойскового объединения Центрального военного округа примут участие в учениях, начавшихся на полигоне в Кемеровской области. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу ЦВО.

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Отмечается, что в ходе маневров особое внимание будет направлено на усовершенствование профессиональной выучки военнослужащих, освоение новых способов ведения боевых действий, также с артиллеристами будут проведены занятия по тактической, специальной и технической подготовке.

Кроме того, в учениях будут задействованы самоходные установки «Мста-С», 2С7М «Малка», гаубицы 2А65 «Мста-Б», реактивные системы залпового огня «Град», а также расчеты беспилотных летательных аппаратов «Застава», «Орлан-10» и средства инструментальной артиллерийской разведки. В общей сложности речь идет о более 100 единиц военной и специальной техники.