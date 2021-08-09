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Российские военные застроят Курильские острова

Lenta.ru
54 минуты назад

Российские военные строители построят на Курильских островах более 50 объектов, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Министерства обороны. В предыдущие несколько лет военные уже возвели на Курилах около трех десятков различных сооружений, в том числе общежития.

Российские военные застроят Курильские острова
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Все, что уже строится и планируется построить, будет рассчитано на устойчивость при землетрясении силой до девяти баллов, отметили в ведомстве. Возводить объекты будет «Военно-строительная компания» (ВСК), действующая в составе Минобороны с 2019 года. Назначение планируемых к строительству объектов не уточняется.

По данным ведомства, ежедневно на стройках Минобороны задействовано около 30 тысяч специалистов и более 2,8 тысячи единиц техники.

Весной 2021-го представители корпорации Google согласились обозначить входящие в Курильскую гряду острова российской территорией.

По итогам Второй мировой войны между Москвой и Токио не заключили мирный договор. Основным препятствием для его подписания стал нерешенный территориальный спор вокруг южной части Курил — островов Итуруп, Кунашир, Шикотан и группы островов Хабомаи. Японская сторона не признает суверенитет РФ над Южными Курилами. Москва неоднократно говорила о невозможности отказа России от Курильских островов.

Армия,Министерство обороны,Google,РИА Новости,
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