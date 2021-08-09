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Южная Корея и США проведут совместные учения

Газета.Ruиещё 1
38 минут назад

Южная Корея и США проведут совместные учения, несмотря на протесты КНДР, передает газета «Известия».

Южная Корея и США проведут совместные учения
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Отмечается, что вопрос о том, как будут проходить летние учения, привлек к себе пристальное внимание, особенно после того, как Ким Е Чжон, сестра северокорейского лидера Ким Чен Ына, предупредила, что учения негативно повлияют на атмосферу примирения, сложившуюся после того, как Пхеньян восстановил линии связи с Южной Кореей.

Как сообщил источник, компьютерно-смоделированный комбинированный командно-штабной тренинг состоится с 16 по 26 августа, сразу после четырехдневного тренинга по управлению кризисными ситуациями, который начнется 10 августа.

Северная Корея давно выступала против таких учений, называя их репетицией вторжения.

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