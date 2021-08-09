Южная Корея и США проведут совместные учения

Отмечается, что вопрос о том, как будут проходить летние учения, привлек к себе пристальное внимание, особенно после того, как Ким Е Чжон, сестра северокорейского лидера Ким Чен Ына, предупредила, что учения негативно повлияют на атмосферу примирения, сложившуюся после того, как Пхеньян восстановил линии связи с Южной Кореей.