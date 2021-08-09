В США оценили российскую «робокатюшу»

В России разрабатывают новую реактивную систему залпового огня (РСЗО) с искусственным интеллектом, способную самостоятельно поражать цели. Об этом пишет The National Interest.

Издание оценило перспективы разработки и проблемы, с которыми могут столкнуться создатели. Так, для создания «робокатюши», требуется сперва разработать беспилотный грузовик, способный преодолевать препятствия в том числе под огнем противника. Помимо этого, пишет автор статьи Майкл Пек (Michael Peck), системы должны быть способны двигаться в составе автоколонны, не наезжая на личный состав.

Для всего этого требуется сложная система ИИ и надежная система связи, поскольку роботизированная РСЗО должна правильно оценивать свою позицию и позицию противника. Вместе с тем, управление огнем должно происходить с команды человека, поэтому бесперебойная связь «робокатюши» — важнейший фактор при создании подобных систем.