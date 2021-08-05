Россия разместила пограничников на границе с Азербайджаном

"Относительно распространенной в СМИ информации о присутствии российских военнослужащих в Тавушской области, в частности в поселке Воскепар, сообщаем, что российские пограничники размещены в указанном районе, и ведутся строительные работы по организации тыловой поддержки, помещения для пограничников, - говорится в сообщении на сайте Минобороны Армении. "Этот процесс осуществляется в рамках армяно-российского сотрудничества", - отмечает армянское оборонное ведомство.