В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
Войти в почту

Минобороны Армении сообщило о размещении пограничников России на границе с Азербайджаном

ТАССиещё 5
39 минут назад

Министерство обороны Армении сообщило о размещении российских пограничников на границе с Азербайджаном.

Россия разместила пограничников на границе с Азербайджаном
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"Относительно распространенной в СМИ информации о присутствии российских военнослужащих в Тавушской области, в частности в поселке Воскепар, сообщаем, что российские пограничники размещены в указанном районе, и ведутся строительные работы по организации тыловой поддержки, помещения для пограничников, - говорится в сообщении на сайте Минобороны Армении. "Этот процесс осуществляется в рамках армяно-российского сотрудничества", - отмечает армянское оборонное ведомство.

29 июля на заседании кабмина премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил о готовности обсудить вопрос размещения российских пограничников вдоль армяно-азербайджанской границы. Это, по мнению Пашиняна, даст возможность проводить работы по делимитации и демаркации без риска боевых столкновений.

Ситуация на границе остается неспокойной с 12 мая. Тогда армянское военное ведомство заявило, что азербайджанские вооруженные силы в целях "корректировки границы" пытались провести "определенные работы" в одном из приграничных районов Сюникской области. С того времени обе стороны периодически сообщают об инцидентах.

Армия,Никол Пашинян,Министерство обороны,Россия,Армения,Азербайджан,
9
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2020 годИменаДизайн человекаГаданияКалендарь МайяВангаЗодиакПсихологияСонникНумерологияРетроградный МеркурийВосточный гороскопЛунный календарь2021 год
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители