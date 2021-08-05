Россия разместила пограничников на границе с Азербайджаном

Министерство обороны Армении сообщило о размещении российских пограничников на границе с Азербайджаном.
"Относительно распространенной в СМИ информации о присутствии российских военнослужащих в Тавушской области, в частности в поселке Воскепар, сообщаем, что российские пограничники размещены в указанном районе, и ведутся строительные работы по организации тыловой поддержки, помещения для пограничников, - говорится в сообщении на сайте Минобороны Армении. "Этот процесс осуществляется в рамках армяно-российского сотрудничества", - отмечает армянское оборонное ведомство.
29 июля на заседании кабмина премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил о готовности обсудить вопрос размещения российских пограничников вдоль армяно-азербайджанской границы. Это, по мнению Пашиняна, даст возможность проводить работы по делимитации и демаркации без риска боевых столкновений.
Ситуация на границе остается неспокойной с 12 мая. Тогда армянское военное ведомство заявило, что азербайджанские вооруженные силы в целях "корректировки границы" пытались провести "определенные работы" в одном из приграничных районов Сюникской области. С того времени обе стороны периодически сообщают об инцидентах.