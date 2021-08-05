Россия построит подлодку размером с авианосец «Шарль де Голль»

30 июля 2021 года в Северодвинске был торжественно спущен на воду атомный подводный ракетный крейсер четвертого поколения К-571 «Красноярск» водоизмещением 13800 тонн. Он построен по усовершенствованному проекту 885М (08851). По старой традиции командир «Красноярска» капитан 2 ранга Иван Артюшин разбил о корпус субмарины бутылку шампанского - на удачу.

Фото: ТАСС ТАСС

«Красноярск» стал третьим из восьми запланированных подлодок класса «Ясень-М», которые на Западе считают самыми мощными ударными субмаринами в российском арсенале. По натовской классификации они обозначены кодом «SSGN» вместо «SSN», который присвоен ключевым американским и британским аналогам - Virginia и Astuce. Дело даже не в том, что «Вирджиния» и «Астьют» значительно меньше, хотя это ровно тот случай, когда размер имеет значение. Буква «G» означает, что именно ракеты являются их определяющим потенциалом.

Видео дня

В ВМС США код «SSGN» присвоен четырем переоборудованным субмаринам класса Ohio – «Огайо». Они благодаря огромному водоизмещению в 18750 тонн несут беспрецедентную боевую нагрузку - 24 баллистические ракеты Trident II D5, или 154 крылатые ракеты BGM-109 «Томагавк». Но используют устаревшие ракетные шахты. Возможно поэтому, по данным заокеанской прессы, все «Огайо» скоро пойдут на металлолом или будут законсервированы.

Между тем, в арсенале «Красноярска», помимо «Калибров» и «Ониксов» должна находиться даже новая гиперзвуковая противокорабельная ракета «Циркон», которая в настоящее время находится на заключительной стадии госиспытаний. Всего наша подлодка будет нести от 32 до 40 ракет в зависимости от их типа и назначения. Тогда как штатовская «Вирджиния» - всего 12.

Правда, американцы сейчас делают ставку на новый Block V проекта Virginia, благодаря чему количество ракет в стандартной загрузке увеличится до 40. Но это - предел, поскольку водоизмещение «Вирджинии» всего 7800 тонн.

Отметим, что даже после модернизации ее арсенал ограничится все теми же давно разработанными «Томагавками». В том числе - и противокорабельными, боевая ценность которых условно равна нашим «Калибрам». Но существенно ниже, чем у «Ониксов». Не говоря уже о гиперзвуковом «Цирконе».

Торпедный отсек у «Ясеня-М» тоже гораздо больше, чем у «Вирджинии». Он имеет 10 торпедных аппаратов против четырех на «американке». В западной прессе встречается информация, что подлодки проекта 885М (08851) несут 72 торпеды. Тогда, как в наших источниках говорится о боезапасе из 30 торпед. Поэтому янки нашу новейшую подлодку часто сравнивают со своим классом Seawolf, который имеет аналогичную компоновку торпедных аппаратов и способен нести 50 торпед.

Однако это не главное преимущество «Ясеня-М» перед «Вирджинией». У «американки» предельная глубина погружения составляет 500 метров. А у подлодок проекта 885М (08851) - 600 метров. Более того. Недостижимая для американской субмарины глубина в 520 метров для нашей новинки вообще считается рабочей.

Почему это особенно важно? Дело в том, что если опуститься ниже так называемого термоклина, известного еще как слой температурного скачка, можно фактически не опасаться самой мощной гидроакустики. В США даже есть понятие «зона тени», где обнаружить подлодку - это все равно, что выиграть в лотерею.

Так, по оценке, заокеанских экспертов, в морской воде ниже полукилометровой отметки мощная гидроакустика гарантированно «ловит» субмарину на дистанции лишь до двух километров от источника сигнала. Что означает: «охотник за подлодкой» должен точно знать, где в данный момент времени несет боевое дежурство тот же «Красноярск». С учетом гигантских площадей океанов и их четырехкилометровой средней глубины, вероятность такого обнаружения практически стремится к нулю.

Конечно, термоклин может находиться на разных глубинах. Но, во-первых, чаще всего - до полукилометровой отметки. А во-вторых, - экипажи подлодок в курсе местоположения «зоны тени» и предпочитают из нее не выходить.

Здесь важно сделать дополнение: янки пытаются изо всех сил расширить свои возможности по поиску наших глубоководных ракетных крейсеров. Не так давно на сайте калифорнийской компании General Atomics Aeronautical Systems (или сокращенно GA-ASI), специализирующейся на разработке дистанционно управляемых летательных аппаратов, появилась новость о том, что небезызвестный разведывательно-ударный дрон MQ-9A Reaper («Жнец») начал осваивать новую профессию. Теперь он в версии Block 5 испытывается на Тихоокеанском полигоне ВМС США, как еще и потенциальный «убийца подлодок».

Со слов президента GA-ASI Дэвида Александера, произошедшие еще 24 ноября 2020 года тесты MQ-9A Block 5 были удачными. Он сообщил: «Успешное завершение этих испытаний открывает путь для дальнейшего развития новых возможностей противолодочной обороны Мы с нетерпением ожидаем продолжения сотрудничества с ВМС США, пока они изучают инновационные варианты распределенных морских операций в подводной области».

Что касается деталей, то из новости GA-ASI можно узнать, что «Жнец» сбросил 10 одноразовых сонобуев, преимущественно пассивных DIFAR, на которые, кстати, янки буквально молятся. Для этого на дроне были установлены подкрыльевые подвесные пневмосистемы с четырьмя контейнерами. Всего за раз MQ-9A Block 5 может взять на борт 40 сонобуев размера A - (93 см в длину и 12 см в диаметре).

С другой стороны, DIFAR является дорогостоящим расходником и имеет гидрофоны направленного поиска. Это однозначно сужает его возможности. Чтобы запеленговать субмарину, нужно сбросить буи опять-таки в известную зону поиска. И заранее угадать, на какую глубину их погрузить - 30, 120, 300 и даже 457 метров.

И еще. По данным портала Федерации американских ученых (FAS), время активной работы буев в океане не превышает 8 часов, что тоже является огромным минусом для борьбы с российскими подложками.

Подчеркнем, что в США эта система считается самой передовой, с перспективой лет на двадцать вперед. Хотя еще и не до конца отработанной. Но и она не способна противостоять субмаринам с рабочей глубиной более 500 м.

Таким образом, как и у нас, так и в США, на глазах растет интерес к большим глубоководным субмаринам, практически невидимым для всех известных технических средств мониторинга. Американские аналитики убеждены, что русские конструкторы накапливают необходимый опыт для разработки и строительства более крупных, чем «Ясень-М», подводных кораблей.

За движение в направлении строительства новых подводных гигантов и еще одно обстоятельство. Да, проект 885М является хорошим шагом в правильном направлении. Но боевые возможности, к примеру, К-571 «Красноярск» все-таки ограничены небольшим, в принципе, ракетным арсеналом. Во всяком случае, у подводного ракетного крейсера в одиночку может не хватить силенок расправиться со стандартной авианосной ударной группой. Залп должен быть значительно мощнее, чтобы гарантированно отправить на дно звездно-полосатую армаду.

Поэтому в штатовском экспертном сообществе все чаще вспоминают советские подводные лодки проекта 941 «Акула» ( по натовской классификации SSBN «Typhoon» - «Тайфун»). Одна из которых - ТК-208 «Дмитрий Донской» находится в строю, как опытный корабль. А две - ТК-17 и ТК-20 - в резерве Северного флота. На палубе каждого из этих гигантских подводных кораблей свободно может развернуться даже большегрузный автомобиль КамАЗ.

«Класс "Тайфун" перемещает под водой 48 000 тонн груза, что делает его вдвое больше класса "Борей", который к тому же в два с половиной раза больше самой большой западной подводной лодки класса "Огайо". Если рассматривать его размеры в перспективе, то самый большой авианосец в континентальной Европе - "Шарль де Голль" водоизмещает всего 42 000 тонн”, - отмечает Military Watch.