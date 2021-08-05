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Белоруссия озвучила сценарий учений «Запад – 2021»

Деловая газета "Взгляд"иещё 7
5 августа 2021

Замысел совместных российско-белорусских учений «Запад – 2021» предполагает обострение международной обстановки и возможное развязывание агрессии против Союзного государства Белоруссии и России, заявил глава Генштаба Вооруженных сил Белоруссии – первый замминистра обороны Виктор Гулевич.

Белоруссия озвучила сценарий учений «Запад – 2021»
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«При его разработке (замысла) использован один из возможных вариантов развития военно-политической обстановки, предусматривающий обострение международных противоречий до уровня, способного привести к дестабилизации обстановки в регионе, а также развязыванию агрессии против Союзного государства», – отметил Гулевич, передает ТАСС.

По его словам, в основу замысла положен сценарий «возникновения кризисной ситуации нарастания и возникновения конфликта, связанной с возрастанием активности деятельности незаконных вооруженных формирований, сепаратистских и международных террористических организаций, имеющих внешнюю поддержку».

Гулевич также уточнил, что учения «Запад – 2021» носят сугубо оборонительный характер.

«Совместное стратегическое учение «Запад – 2021» – это учение оборонительного характера, подтверждающее курс Республики Беларусь на укрепление региональной безопасности и приверженность союзническим обязательства с Российской Федерацией», – отметил глава белорусского Генштаба.

Учения «Запад – 2021» пройдут 10-16 сентября на полигонах России и Белоруссии. В июле министр обороны России Сергей Шойгу заверил, что маневры «Запад-2021», которые проведут осенью Россия и Белоруссия, носят сугубо оборонительный характер.

Армия,Сергей Шойгу,Генштаб,ИТАР-ТАСС,Россия,Беларусь,
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