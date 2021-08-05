Белоруссия озвучила сценарий учений «Запад – 2021»

«При его разработке (замысла) использован один из возможных вариантов развития военно-политической обстановки, предусматривающий обострение международных противоречий до уровня, способного привести к дестабилизации обстановки в регионе, а также развязыванию агрессии против Союзного государства», – отметил Гулевич, передает ТАСС.