Россия перебросит бомбардировщики к афганской границе

Четыре бомбардировщика Ту-22М3 перебазировались на оперативный аэродром в Саратовскую область, чтобы поучаствовать в совместном с Узбекистаном учении на границе с Афганистаном. Об этом сообщает Минобороны России.

Фото: tupolev.ru tupolev.ru

В ходе учений планируется выполнить перелет до полигона Термез и отработать нанесение групповых бомбовых ударов по условным замаскированным лагерям боевиков и складам с боеприпасами. Около 1,5 тыс. военных вооруженных сил России и Узбекистана примут участие в мероприятии, которое продлится до 10 августа.

Ранее сообщалось, что совместные военные учения России, Таджикистана и Узбекистана начались на полигоне Харб-Майдон у границы с Афганистаном. В учениях задействованы свыше 2,5 тыс. человек.