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Российские бомбардировщики перебросят к афганской границе в рамках учений

Газета.Ru
1 час назад

Четыре бомбардировщика Ту-22М3 перебазировались на оперативный аэродром в Саратовскую область, чтобы поучаствовать в совместном с Узбекистаном учении на границе с Афганистаном. Об этом сообщает Минобороны России.

Россия перебросит бомбардировщики к афганской границе
Фото: tupolev.rutupolev.ru

В ходе учений планируется выполнить перелет до полигона Термез и отработать нанесение групповых бомбовых ударов по условным замаскированным лагерям боевиков и складам с боеприпасами. Около 1,5 тыс. военных вооруженных сил России и Узбекистана примут участие в мероприятии, которое продлится до 10 августа.

Ранее сообщалось, что совместные военные учения России, Таджикистана и Узбекистана начались на полигоне Харб-Майдон у границы с Афганистаном. В учениях задействованы свыше 2,5 тыс. человек.

По словам заместителя командующего войсками ЦВО генерала-лейтенанта Евгения Поплавского, основная цель учения – это укрепление боевого содружества и тесного взаимодействия между вооруженными силами государств, подтверждение высокого уровня подготовки войск и крепкого морального духа.

Армия,Саратовская Область,Термез,Узбекистан,Афганистан,
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