Киев предъявил обвинения двум военачальникам России

Офис генерального прокурора Украины предъявил двум российским военачальникам обвинения, связанные с утверждениями украинской стороны о якобы причастности России к конфликту в Донбассе. Об этом говорится в сообщении, опубликованном в среду на сайте украинского ведомства.

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"Под процессуальным руководством Офиса генерального прокурора сообщено о подозрении (аналог предъявления обвинения - прим. ТАСС) двум генерал-полковникам Вооруженных сил РФ в посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины, ведении агрессивной войны и нарушении законов и обычаев войны, совмещенном с умышленным убийством (ч. 3 ст. 110, ч. 2 ст. 437 и ч. 2 ст. 438 УК Украины)", - сообщает офис генпрокурора.

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Украинское ведомство передает, что обвинения выдвинуты в отношении начальника Главного штаба Сухопутных войск - первого заместителя главнокомандующего Сухопутными войсками Вооруженных сил РФ (с января 2015 года - заместителя начальника Генерального штаба ВС РФ) и начальника Центрального командного пункта Генерального штаба Вооруженных Сил РФ. Офис генпрокурора Украины не приводит имена российских военачальников, в отношении которых Киев выдвинул обвинения.

"Решается вопрос об объявлении указанных лиц в розыск. Досудебное расследование осуществляется главным следственным управлением СБУ (Службы безопасности Украины - прим. ТАСС)", - говорится в сообщении украинской прокуратуры.

СБУ 18 июля сообщила, что вызвала министра обороны России Сергея Шойгу для предъявления обвинения и проведения следственных действий. По данным украинского издания "Главком", Шойгу уведомили прибыть 20 июля в Мариуполь. Позднее СБУ заявило, что неявка Шойгу по вызову в СБУ для предъявления обвинения и проведения следственных действий не помешает рассмотреть дело против него в суде. В 2014 году Министерство внутренних дел Украины вызывало Шойгу на допрос, затем Киев объявил главу Минобороны РФ в розыск, но срок действия предыдущего постановления украинского суда на его задержание уже завершился.