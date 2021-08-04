Военно-транспортный самолёт Ан-12 совершил аварийную посадку в Пермском крае. Об этом пишет «112».

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Уточняется, что один из двигателей воздушного судна оказался неисправен и в конечном итоге отказал. К счастью, во время посадки никто не погиб и не пострадал.

Борт приземлился в аэропорту Большое Савино в штатном режиме, добавляет Telegram-канал со ссылкой на собственные источники. Другие подробности инцидента неизвестны.

Ранее самолёт Су-35 разбился в Сахалинской области. Борт вылетел из аэропорта Дзёмги в Комсомольске-на-Амуре. Самолёт поднялся в воздух, однако через четыре минуты после взлёта пилот катапультировался.