Отмечается, что «самолет был полностью исправным на момент покидания летчиком», однако в кабине был неверно установлен переключатель отстрела ловушек в положение «Автомат». В результате этого после отрыва самолета от взлетно-посадочной полосы (ВПП) снялась блокировка отстрела патронов, которые стали отстреливаться в автоматическом режиме из-за мощного излучения радиоэлектронной станции (РЛС) аэродрома.