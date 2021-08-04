В Китае задумались о покупке С-500 у России

Властям Китая стоит задуматься о покупке зенитных ракетных комплексов (ЗРК) С-500 у России, так как они превосходят все китайские зенитные системы. Об этом заявил в материале для китайского The Paper обозреватель Линь Сэнь.

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Он напомнил, что КНР с момента своего основания закупала у СССР и России зенитные системы, и они занимают важное место в китайской системе ПВО. И хотя в последние годы Китай делает собственные ЗРК, пока что они уступают российским: С-400 еще долго будет эффективна.

С-500 же опережает все китайские разработки: зенитные системы HQ-9B, HQ-22 и HQ-19, по его словам, несравнимы с новой ЗРК России. Поэтому, в том случае, если ее выставят на продажу, Пекину следует рассмотреть такую покупку.