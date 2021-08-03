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The National Interest: "Армата" станет "дорогостоящим убийцей"

Елена Прошина
11 минут назад

Американское издание The National Interest назвало российский танк Т-14 «Армата» «дорогостоящим убийцей». Аргументы иностранного СМИ привела газета «Аргументы недели».

The National Interest: "Армата" станет "дорогостоящим убийцей"
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Как подчеркнули The National Interest, у танка установлен широкий спектр современных датчиков, средств связи и другой бортовой электроники. В публикации отмечается, что танк имеет лучшие в своем классе характеристики.

Оснащение Т-14 позволяет эффективно противостоять современной бронетехнике, которая имеется на вооружении у НАТО.

Американское издание подчеркнуло, что после начала серийного производства «Армата» станет дорогостоящим убийцей.

Напомним, что Т-14 «Армата» – перспективный российский танк третьего поколения. Технику разрабатывали с 2009 до 2017 года, а первые модели для испытаний начали выпускать уже с 2014 года.

Ранее стало известно, что серийное производство танка планируется начать в 2022 году. Кроме того, после выполнения гособоронзаказа, «Армату» начнут экспортировать в другие страны. В сентябре стало известно, что начинается подготовка офицеров для управления боевыми машинами этого семейства.

Армия,НАТО,The National Interest,газета "Аргументы недели",
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