The National Interest: "Армата" станет "дорогостоящим убийцей"

Американское издание The National Interest назвало российский танк Т-14 «Армата» «дорогостоящим убийцей». Аргументы иностранного СМИ привела газета «Аргументы недели».

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Как подчеркнули The National Interest, у танка установлен широкий спектр современных датчиков, средств связи и другой бортовой электроники. В публикации отмечается, что танк имеет лучшие в своем классе характеристики.

Оснащение Т-14 позволяет эффективно противостоять современной бронетехнике, которая имеется на вооружении у НАТО.

Американское издание подчеркнуло, что после начала серийного производства «Армата» станет дорогостоящим убийцей.

Напомним, что Т-14 «Армата» – перспективный российский танк третьего поколения. Технику разрабатывали с 2009 до 2017 года, а первые модели для испытаний начали выпускать уже с 2014 года.