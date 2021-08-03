Украинским чиновникам запретили посещать зону проведения военной операции в Донбассе

Украинским должностным лицам временно запретили посещать зону проведения военной операции в Донбассе. Соответствующее распоряжение отдал главнокомандующий Вооруженными силами Украины (ВСУ) Валерий Залужный, сообщает сайт украинского парламента.

В связи с этим спикер Рады Дмитрий Разумков отменил свой визит в данный регион, который должен был пройти во вторник, 3 августа.

По информации портала "Cтрана.ua", на прошлой неделе зону проведения операции посетило много должностных лиц во главе с президентом Украины Владимиром Зеленским.

В частности, 30 июля состоялось первое выездное заседание Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины в Краматорске. Ранее советник украинской делегации в Трехсторонней контактной группе Алексей Арестович раскрыл план Киева по силовому захвату Донбасса. Полный запрет на ведение огня вступил в силу в Донбассе 27 июля 2020 года.