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Украинским чиновникам запретили посещать зону проведения военной операции в Донбассе

Газета.Ruиещё 5
1 час назад

Украинским должностным лицам временно запретили посещать зону проведения военной операции в Донбассе. Соответствующее распоряжение отдал главнокомандующий Вооруженными силами Украины (ВСУ) Валерий Залужный, сообщает сайт украинского парламента.

Украинским чиновникам запретили посещать зону проведения военной операции в Донбассе
Фото: Газета.RuГазета.Ru

В связи с этим спикер Рады Дмитрий Разумков отменил свой визит в данный регион, который должен был пройти во вторник, 3 августа.

По информации портала "Cтрана.ua", на прошлой неделе зону проведения операции посетило много должностных лиц во главе с президентом Украины Владимиром Зеленским.

В частности, 30 июля состоялось первое выездное заседание Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины в Краматорске. Ранее советник украинской делегации в Трехсторонней контактной группе Алексей Арестович раскрыл план Киева по силовому захвату Донбасса. Полный запрет на ведение огня вступил в силу в Донбассе 27 июля 2020 года.

Сторонам конфликта нельзя использовать беспилотники вблизи линии соприкосновения, размещать вооружение в населенных пунктах и вблизи них и совершать наступательные и разведывательно-диверсионные действия.

Армия,Алексей Арестович,Дмитрий Разумков,Владимир Зеленский,Верховная Рада,Украина,
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