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СМИ: ВДВ России приняли на снабжение новейший бронеавтомобиль

Газета.Ruиещё 5
7 часов назад

Новейший бронеавтомобиль «Тайфун-ВДВ» принят на снабжение ВДВ РФ, первая партия машин поступит в войска в ближайшее время. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на источник в оборонно-промышленном комплексе.

ВДВ получили новейшие броневики «Тайфун-ВДВ»
Фото: пресс-служба "Ремдизеля"пресс-служба "Ремдизеля"

В публикации отмечается, что на сегодняшний день машин класса «Тайфун-ВДВ» в Воздушно-десантных войсках нет.

«Бронеавтомобиль К-4386 «Тайфун-ВДВ» производства «Ремдизеля» принят на снабжение Воздушно-десантных войск России. В скором времени планируется передать первую серийную партию этих машин ВДВ», — рассказал источник в ОПК.

Он добавил, что вторую партию бронеавтомобилей поставят заказчику в 2022 году.

«Тайфун-ВДВ» оснащен двигателем КамАЗ-650.10-350 мощностью 350 л/с и автоматической коробкой передач. Бронемашина способна развивать скорость до 100 километров в час.

Армия,Россия,
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