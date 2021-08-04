ВДВ получили новейшие броневики «Тайфун-ВДВ»

Новейший бронеавтомобиль «Тайфун-ВДВ» принят на снабжение ВДВ РФ, первая партия машин поступит в войска в ближайшее время. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на источник в оборонно-промышленном комплексе.

Фото: пресс-служба "Ремдизеля" пресс-служба "Ремдизеля"

В публикации отмечается, что на сегодняшний день машин класса «Тайфун-ВДВ» в Воздушно-десантных войсках нет.

«Бронеавтомобиль К-4386 «Тайфун-ВДВ» производства «Ремдизеля» принят на снабжение Воздушно-десантных войск России. В скором времени планируется передать первую серийную партию этих машин ВДВ», — рассказал источник в ОПК.

Он добавил, что вторую партию бронеавтомобилей поставят заказчику в 2022 году.