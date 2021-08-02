Россия перебросила дополнительные войска в Таджикистан

Россия перебросила дополнительные войска к афгано-таджикистанской границе, где накануне начались трехсторонние учения. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу таджикского округа Харб-Майдон.

«Численность личного состава увеличена до 1,8 тыс. военнослужащих, а также вдвое — до 420 единиц — возросло количество привлекаемой на совместное учение военной и специальной техники», — говорится в сообщении.

Согласно информации пресс-службы, всего в совместных учениях от России, Узбекистана и Таджикистана будет задействовано более 2,5 тыс. военных и около 500 единиц вооружения и военной техники.

В настоящее время в Афганистане идет противостояние правительственных сил с боевиками движения «Талибан» (организация запрещена в России), которые завладели значительными территориями в сельских районах и развернули наступление на крупные города. Эскалация происходит на фоне вывода из страны военного контингента США. Американская администрация с 1 мая начала и до 11 сентября 2021 года обещает закончить вывод войск из Афганистана в полной координации с союзниками.