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Россия перебросила дополнительные войска в Таджикистан на фоне учений

ТАССиещё 10
6 минут назад

Россия перебросила дополнительные войска к афгано-таджикистанской границе, где накануне начались трехсторонние учения. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу таджикского округа Харб-Майдон.

Россия перебросила дополнительные войска в Таджикистан
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Соответствующее решение принял командующий войсками Центрального военного округа генерал-полковник Александр Лапин.

«Численность личного состава увеличена до 1,8 тыс. военнослужащих, а также вдвое — до 420 единиц — возросло количество привлекаемой на совместное учение военной и специальной техники», — говорится в сообщении.

Согласно информации пресс-службы, всего в совместных учениях от России, Узбекистана и Таджикистана будет задействовано более 2,5 тыс. военных и около 500 единиц вооружения и военной техники.

В воскресенье, 1 августа начались масштабные маневры войск стран Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) «Граница-2021».

Ранее глава Минобороны РФ Сергей Шойгу заявил, что российская 201-я база окажет военную помощь Таджикистану в случае возникновения угрозы со стороны Афганистана.

В настоящее время в Афганистане идет противостояние правительственных сил с боевиками движения «Талибан» (организация запрещена в России), которые завладели значительными территориями в сельских районах и развернули наступление на крупные города. Эскалация происходит на фоне вывода из страны военного контингента США. Американская администрация с 1 мая начала и до 11 сентября 2021 года обещает закончить вывод войск из Афганистана в полной координации с союзниками.

Армия,Александр Лапин,Сергей Шойгу,Министерство обороны,Талибан,Россия,Таджикистан,
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