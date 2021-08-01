"Провокации - не российский почерк": депутат Госдумы ответил американскому адмиралу

Член комиссии Государственной Думы по расследованию фактов вмешательства иностранных государств Адальби Шхагошев ответил на заявление командующего ВМС США в Европе и Африке адмирала Роберта Берка о «провокациях» России в Черном море. Его слова приводит РИА Новости.

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«Провокации, вообще — это не российский почерк. Абсолютно очевидно, что в последнее время провокации — это почерк американский, и он абсолютно не совпадает, этот почерк. У нас он очень разборчивый», — сказал он.

Шхагошев добавил, что «провокации», о которых говорит Берк — это не более, чем охрана собственных границ России. По мнению политика, все критические высказывания в адрес действий России в Крымской акватории исходят из того, что представители США не могут вести себя там, как дома. «Черное море — больше наш дом, а не американский и не НАТО», — сказал он.