В США заявили о риске неконтролируемой ядерной войны

Военный эксперт, директор по политике в области разоружения и сокращения угроз Ассоциации по контролю над вооружениями (США) Кингстон Рейф заявил, что разработка ракет Китаем и Россией может вызвать неконтролируемую ядерную войну. Его слова передает The Sun.

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По словам эксперта, в настоящее время Вашингтон модернизирует весь свой флот, а Пекин и Москва продолжают испытания новых ракет и расширяют свой арсенал. Однако между странами нет той гонки вооружений, корая была в годы холодной войны.

«Мы наблюдаем новый виток ядерного соперничества крупных держав, которое в ближайшем будущем может стать еще более масштабным и опасным, если мы не предпримем шаги для того, чтобы этому воспрепятствовать», — отметил Рейф и подчеркнул, что ядерная гонка представляет угрозу для национальной безопасности Соединенных Штатов и их союзников.

Эксперт добавил, что необоснованная уверенность крупных держав в том, что ядерный конфликт можно ограничить или контролировать, вызывает обеспокоенность. При этом Рейф считает, что соперничество между сверхдержавами эволюционирует, и стороны в качестве ответа на действия конкурента выбирают увеличение размера, разнообразия и возможностей своего арсенала.

Ранее в Воронеже началось строительство «самолета Судного дня» — борта для управления войсками на случай ядерной войны на базе нового широкофюзеляжного Ил-96-400М. Проект носит название «Звено-3С». Начинка самолета позволит доводить приказы до наземных и подводных пусковых установок в радиусе шести тысяч километров.