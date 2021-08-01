Адмирал НАТО назвал условие для открытия огня по кораблям РФ

Командующий ВМС США в Европе и Африке адмирал Роберт Берк рассказал, в каком случае силы НАТО откроют огонь по российским кораблям в Черном море. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Business Insider.

Фото: страница Canadian Armed Forces Operations в Twitter страница Canadian Armed Forces Operations в Twitter

Берк заявил, что российские военные провоцируют корабли НАТО, чтобы они нанесли удар первыми.

«Мы не собираемся делать это первыми без провокации, но при этом я не собираюсь требовать от своих командиров принимать первый удар в челюсть», — сказал Берк.

По словам адмирала, корабли ВМФ России постоянно сопровождают суда НАТО, заходящие в Черное море. Он признал, что российские военные действуют безопасно и профессионально. Россия значительно модернизировала вооруженные силы, особенно подводные лодки. Кроме того, Москва извлекла уроки из действий США в Ираке и Афганистане.