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Адмирал НАТО назвал условие для открытия огня по кораблям РФ

Майк Габриелян
31 минуту назад

Командующий ВМС США в Европе и Африке адмирал Роберт Берк рассказал, в каком случае силы НАТО откроют огонь по российским кораблям в Черном море. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Business Insider.

Адмирал НАТО назвал условие для открытия огня по кораблям РФ
Фото: страница Canadian Armed Forces Operations в Twitterстраница Canadian Armed Forces Operations в Twitter

Берк заявил, что российские военные провоцируют корабли НАТО, чтобы они нанесли удар первыми.

«Мы не собираемся делать это первыми без провокации, но при этом я не собираюсь требовать от своих командиров принимать первый удар в челюсть», — сказал Берк.

По словам адмирала, корабли ВМФ России постоянно сопровождают суда НАТО, заходящие в Черное море. Он признал, что российские военные действуют безопасно и профессионально. Россия значительно модернизировала вооруженные силы, особенно подводные лодки. Кроме того, Москва извлекла уроки из действий США в Ираке и Афганистане.

В конце июня эсминец Defender ВМС Великобритании нарушил границу России в районе мыса Фиолент. Российским военным пришлось открыть предупредительный огонь, чтобы выпроводить нарушителя. На следующий день провокацию устроил голландский фрегат Evertsen. Из нейтральных вод он начал движение к Керченскому проливу. Российские истребители Су-30 и бомбардировщики Су-24 заставили корабль изменить курс.

Армия,Роберт Берк,НАТО,РИА Новости,Россия,Соединенные Штаты,
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