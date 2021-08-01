Адмирал НАТО назвал условие для открытия огня по кораблям РФ

Командующий ВМС США в Европе и Африке адмирал Роберт Берк рассказал, в каком случае силы НАТО откроют огонь по российским кораблям в Черном море. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Business Insider.
Берк заявил, что российские военные провоцируют корабли НАТО, чтобы они нанесли удар первыми.
«Мы не собираемся делать это первыми без провокации, но при этом я не собираюсь требовать от своих командиров принимать первый удар в челюсть», — сказал Берк.
По словам адмирала, корабли ВМФ России постоянно сопровождают суда НАТО, заходящие в Черное море. Он признал, что российские военные действуют безопасно и профессионально. Россия значительно модернизировала вооруженные силы, особенно подводные лодки. Кроме того, Москва извлекла уроки из действий США в Ираке и Афганистане.
В конце июня эсминец Defender ВМС Великобритании нарушил границу России в районе мыса Фиолент. Российским военным пришлось открыть предупредительный огонь, чтобы выпроводить нарушителя. На следующий день провокацию устроил голландский фрегат Evertsen. Из нейтральных вод он начал движение к Керченскому проливу. Российские истребители Су-30 и бомбардировщики Су-24 заставили корабль изменить курс.