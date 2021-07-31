В Донбассе заметили украинскую станцию радиоэлектронной борьбы

Народная милиция самопровозглашенной Луганской народной республики (ЛНР) зафиксировала работу станции радиоэлектронной борьбы (РЭБ) «Буковель-АД» Вооруженных сил Украины у населенного пункта Счастье в Донбассе. Об этом сообщает РИА Новости .

В ЛНР считают, что средствами РЭБ военные препятствуют работе беспилотников Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ у линии соприкосновения, чтобы скрыть размещение запрещенного вооружение.

«Подразделения Народной милиции ведут постоянное наблюдение за противником, строго придерживаясь условий действующего перемирия в готовности по приказу командования оперативно реагировать на изменения обстановки», — отметили в пресс-службе Народной милиции ЛНР.

30 июля президент Украины Владимир Зеленский поручил привести в боевое соответствие все границы страны. До этого он прибыл в Донбасс, где запланированы встреча с военными и заседание Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины. Зеленский также представил нового командующего Операцией Объединенных сил (ООС) генерал-лейтенанта Александра Павлюка.