В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
Войти в почту

В Донбассе заметили украинскую станцию радиоэлектронной борьбы

Lenta.ru
1 час назад

Народная милиция самопровозглашенной Луганской народной республики (ЛНР) зафиксировала работу станции радиоэлектронной борьбы (РЭБ) «Буковель-АД» Вооруженных сил Украины у населенного пункта Счастье в Донбассе. Об этом сообщает РИА Новости.

В Донбассе заметили украинскую станцию радиоэлектронной борьбы
Фото: ТАССТАСС

В ЛНР считают, что средствами РЭБ военные препятствуют работе беспилотников Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ у линии соприкосновения, чтобы скрыть размещение запрещенного вооружение.

«Подразделения Народной милиции ведут постоянное наблюдение за противником, строго придерживаясь условий действующего перемирия в готовности по приказу командования оперативно реагировать на изменения обстановки», — отметили в пресс-службе Народной милиции ЛНР.

30 июля президент Украины Владимир Зеленский поручил привести в боевое соответствие все границы страны. До этого он прибыл в Донбасс, где запланированы встреча с военными и заседание Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины. Зеленский также представил нового командующего Операцией Объединенных сил (ООС) генерал-лейтенанта Александра Павлюка.

Армия,Владимир Зеленский,ОБСЕ,Украина,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2020 годИменаДизайн человекаГаданияКалендарь МайяВангаЗодиакПсихологияСонникНумерологияРетроградный МеркурийВосточный гороскопЛунный календарь2021 год
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители