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Ереван обвинил Азербайджан в обстреле армянских позиций на границе

Газета.Ru
2 часа назад

Минобороны Армении заявило, что азербайджанские вооруженные силы обстреляли армянские позиции, расположенные в направлении населенного пункта Ерасх на границе двух стран. Об этом сообщается на странице армянского ведомства в Telegram.

Ереван обвинил Азербайджан в обстреле своиз позиций
Фото: ReutersReuters

«31 июля в 6.30 ВС Азербайджана открыли огонь по армянским позициям в направлении Ерасха и попытались осуществить укрепительные работы с помощью инженерной техники», — говорится в сообщении.

В Минобороны Армении подчеркнули, что после ответных действий армянской стороны огонь был подавлен, укрепительные работы прекращены.

«По состоянию на 11.00 обстановка на армяно-азербайджанской границе относительно стабильная и находится под полным контролем ВС Армении», — добавили в министерстве.

Ситуация на границе Армении и Азербайджана обострилась 12 мая этого года. Министерство обороны Армении передавало, что азербайджанские военные попытались провести определенные работы «по уточнению границ» на одном из приграничных участков Сюникской области.

Армия,Министерство обороны,Ереван,Армения,Азербайджан,
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