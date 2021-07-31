Ереван обвинил Азербайджан в обстреле своиз позиций

Минобороны Армении заявило, что азербайджанские вооруженные силы обстреляли армянские позиции, расположенные в направлении населенного пункта Ерасх на границе двух стран. Об этом сообщается на странице армянского ведомства в Telegram.

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«31 июля в 6.30 ВС Азербайджана открыли огонь по армянским позициям в направлении Ерасха и попытались осуществить укрепительные работы с помощью инженерной техники», — говорится в сообщении.

В Минобороны Армении подчеркнули, что после ответных действий армянской стороны огонь был подавлен, укрепительные работы прекращены.

«По состоянию на 11.00 обстановка на армяно-азербайджанской границе относительно стабильная и находится под полным контролем ВС Армении», — добавили в министерстве.