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Раскрыты характеристики российского сверхтяжелого самолета

Lenta.ru
59 минут назад

По своим характеристикам российский перспективный сверхтяжелый транспортный самолет превзойдет украинский Ан-124 «Руслан». Планируемые возможности нового самолета ТАСС раскрыл первый заместитель генерального директора Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК) Сергей Ярковой.

Раскрыты характеристики российского сверхтяжелого самолета
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

По его словам, замена Ан-124 «Руслан» может быть способна совершать посадку на грунтовые аэродромы.

«Существенным расширением характеристик может стать возможность парашютного десантирования груза. Для этого необходимо создавать полностью герметичную грузовую кабину», — сказал менеджер.

Ярковой добавил, что в настоящее время ОАК совместно с Минобороны прорабатывает перспективный облик военной версии тяжелого транспортника.

«Ничего более конкретного в силу специфики темы я вам сказать не могу», — отметил первый заместитель генерального директора.

Российский Ан-124 «Руслан» отработал полет с «одним отказывающим двигателем»

В июле 2018 года член Общественного совета при Минобороны, директор Центр анализа стратегий и технологий Руслан Пухов заявил, что возможности производства самолета Ан-124 «Руслан» российской промышленностью вызывают сомнения.

Армия,Руслан Пухов,Министерство обороны,ОАК,Центр анализа стратегий и технологий,ИТАР-ТАСС,
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