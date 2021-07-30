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США призвали немедленно возобновить переговоры о мире в Афганистане

ТАССиещё 3
12 минут назад

Соединенные Штаты решительно осуждают нападение на объект ООН в Афганистане и призывают к безотлагательному возобновлению переговоров о мире в данной южноазиатской стране. Об этом говорится в обнародованном в пятницу письменном заявлении помощника президента США по национальной безопасности Джейка Салливана.

США призвали немедленно возобновить переговоры о мире в Афганистане
Фото: ReutersReuters

"Мы повторяем свой призыв к немедленному снижению масштабов насилия в Афганистане, а также к тому, чтобы все действующие лица в регионе подталкивали [противоборствующие] стороны к возвращению к переговорам без промедления, дабы афганский народ добился прочного и справедливого политического урегулирования, несущего мир и безопасность, которых заслуживает", - подчеркивается в документе.

Кроме того, Салливан заявляет, что "США решительно осуждают атаку на комплекс ООН в Герате". ООН действует в Афганистане как "гражданская организация, концентрирующая внимание на поддержании усилий по обеспечению мира, продвижении прав всех афганцев и оказании гуманитарной помощи и помощи в сфере развития", констатирует советник американского лидера. Он указывает, что нападения на "гражданский персонал ООН и объекты запрещены международным правом".

Миссия ООН по содействию Афганистану (МООНСА) ранее сообщила, что на ее объект в Герате совершено нападение, в результате которого погиб служащий афганской полиции и были ранены несколько офицеров. Отмечается также, что в районе, где было совершено нападение, в пятницу произошли столкновения между боевиками радикального движения "Талибан" (запрещено в России) и правительственными войсками.

Армия,Талибан,ООН,Афганистан,Соединенные Штаты,
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