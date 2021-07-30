"Ситуацию игнорировать не можем": Эксперт о возможном размещении войск РФ в Белоруссии

"Потребности размещения российских войск в Белоруссии с точки зрения внутриполитической ситуации не существует. Для этого предназначены внутренние войска и полицейские подразделения, которых в Белоруссии достаточно. А с точки зрения внешней угрозы - мы наблюдаем в последние время передислокацию натовских войск к границам Белоруссии. И их значительная часть размещена недалеко от границ Белоруссии - в центральных и восточных районах Польши. Также происходит концентрация войск вокруг наших территорий в Прибалтике, речь идет о Калининградской области, ее северо-западных районах. Мы не можем игнорировать, что эта инфраструктура медленно, но достаточно стабильно ползет к нашим границам. Размещаются пункты управления, центры связи, тяжелая бронетанковая техника, запасы вооружений и все то, что позволяет вести массированные боевые действия. Мы эту ситуацию игнорировать не можем. Тем более, когда американцы говорят о том, что, возможно, будут размещены еще две боеготовые бригады в Польше. Это вполне реальная сила.



Надо понимать, что войска в Белоруссии самостоятельно с такой внешней натовской угрозой, конечно, не справятся. А так как у нас Союзное государство и договор о взаимных гарантиях, то сейчас он реализовывается - создана единая система противоракетной и противовоздушной обороны. Это главное направление, которое уже действует. Речь идет о том, что если такая угроза возникнет на сухопутном театре военных действий, то российские войска будут передислоцированы в западные районы Белоруссии", - отметил Подберезкин.