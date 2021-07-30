В Северодвинске спустили на воду атомную подлодку «Красноярск». Об этом сообщает Telegram-канал RT, в распоряжении которого оказалось видео с новейшей субмариной.

Атомный подводный ракетный крейсер четвертого поколения «Красноярск» сконструирован по усовершенствованному проекту «Ясень-М». Подлодка оснащена крылатыми ракетами «Оникс» и «Калибр». Ранее сообщалось, что подводные суда могут оснастить гиперзвуковыми ракетами «Циркон», отмечает RT.