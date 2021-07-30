В Северодвинске спустили на воду атомную подлодку «Красноярск». Об этом сообщает Telegram-канал RT, в распоряжении которого оказалось видео с новейшей субмариной.
Атомный подводный ракетный крейсер четвертого поколения «Красноярск» сконструирован по усовершенствованному проекту «Ясень-М». Подлодка оснащена крылатыми ракетами «Оникс» и «Калибр». Ранее сообщалось, что подводные суда могут оснастить гиперзвуковыми ракетами «Циркон», отмечает RT.
«Ясень» представляет собой четвертое поколение подлодок, отличающееся пониженными уровнем акустического поля. Субмарины способны поражать цели не только под водой и на воде, но и на земле.