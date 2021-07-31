"Их цель - Россия": эксперт об учениях НАТО в Грузии

Совместные учения Agile Spirit 2021 сил обороны Грузии и армии США в Европе и Африке начались 26 июля и продолжатся до 6 августа. Проводятся они с 2011 года, уже в десятый раз. Сначала они были ежегодным развлечением, с 2018-го решено было проводить их раз в два года, но в 2020 помешала пандемия COVID-19.

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На этот раз задействованы более 1,5 тысяч грузинских военнослужащих, 700 представителей армии США, а также военные из Азербайджана, Великобритании, Германии, Испании, Италии, Канады, Латвии, Литвы, Польши, Румынии,Турции, Украины и Эстонии. Всего примерно две половиной тысячи участников. Нетрудно подсчитать, что костяк группировки состоит из грузинских и американских солдат и офицеров, остальные 13 стран прислали примерно по два десятка представителей, надо же было подтвердить «многонациональный» статус. Проходят учения на полигоне и в аэропорту Вазиани, на авиабазе Сенаки, на тренировочных площадках Орфоло и Сорта.

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Грузинская сторона уверяет, что Agile Spirit 2021 не направлены против какой либо третьей страны. А заместитель главы МИД Грузии Лаша Дарсалия напомнил даже, что у Грузии, как у суверенной страны, есть право проводить на своей территории военные учения. В том числе – многонационального характера. По его словам, они способствуют «повышению оперативной совместимости между подразделениями.

НАТО и стран-партнеров альянса, а также усилению оперативных возможностей при планировании и проведении операций в многонациональной среде». Вот только непонятно, как совмещать то, чего нет: учения-то, фактически, двусторонние, грузино-американские. Остальные участники – как последний ряд кордебалета, нужны для массовки.

А суверенитет Грузии никто под сомнение и не ставит. Вот только в недавнем прошлом действия этой замечательной независимой страны привели к региональной войне. Михаил Саакашвили, желавший видеть Грузию в НАТО, в 2008 году начал военные действия против Южной Осетии. Так что теперь любые военные маневры грузинской стороны нервируют соседей. МИД Абхазии выразил серьезную обеспокоенность военными играми Тбилиси и Вашингтона. В Сухуме находят крайне настораживающим, что Грузия, с одной стороны, всеми способами демонстрирует свою лояльность США и НАТО, и в то же время не желает брать на себя никаких обязательств по неприменению силы против Абхазии, «фактически оставляя для себя возможность реванша».

- Не думаю, что ситуация 2008 года может повторится в связи с учениями. – считает военный эксперт Михаил Александров. - С военной точки зрения они, хотя и проводятся регулярно, но являются угрозой малозначительной, У России достаточно сил, чтобы отразить такую агрессию. Опасно для нас то, что учения имеют антироссийскую направленность, и в них вовлекаются кавказские республики.

Грузия - уже постоянный участник, Азербайджан активно втягивается. Армения раньше участвовала, в этом году ее нет, видимо они усвоили урок, повоевав с Азербайджаном в Нагорном Карабахе. Поняли, что участвовать в учениях, направленных против своего союзника - России – не стоит.

«СП»: - Почему учения Agile Spirit 2021- малозначительная военная угроза? Все-таки 2500 военных, бронетехника задействована.

- По сценарию переброска сил НАТО осуществлялась через акваторию Черного моря. В реальной ситуации Россия могла бы пресечь это в любой момент. Было бы логичней использовать территорию Турции, но эта страна занимает в НАТО двусмысленную позицию. Она может и переброску войск не допустить, и вообще отказаться от участия в операции.

Сейчас мы имеем дело с 2500 военных, которые отрезаны от своих баз. В случае агрессии с их стороны наши миротворческие силы в Абхазии и Южной Осетии совместно с вооруженными силами этих республик (пусть немногочисленными) с ними справятся. Да еще надо учитывать наше превосходство в авиации, мы выведем из строя все их системы с воздуха, а уж добивать их будут сухопутные силы. Даже войска ЮФО не придется привлекать, - считает эксперт.

Сама же Грузия в мировом рейтинге военной мощи занимает 92 место – после Чада и Зимбабве. В ее армии всего 20 тысяч военнослужащих. На вооружении состоят 163 танка, около 156 САУ и буксируемых орудий, 50 ракетных установок. Однако Тбилиси целенаправленно развивает свою систему ПВО, стремясь соответствовать стандартам НАТО, а это – удовольствие не из дешевых.

Уже сейчас средства контроля воздушного пространства действуют в радиусе до 470 километров – над западной частью Черного моря и соседними странами, включая юг России, Абхазию и Южную Осетию. И это при том, что ни одна из сопредельных стран Грузии не угрожает. Напрашивается вопрос: зачем такие траты?

По мнению военного аналитика Константина Сивкова, Грузия, стремясь к полноценному членству в НАТО, лишком уж старается соответствовать ожиданиям партнёров. И это стремление может сыграть со страной злую шутку. США могут вынудить Тбилиси развязать вооруженный конфликт.

- Опасения Абхазии очень обоснованы. Вероятность, что американцы заставят Грузию начать новую военную авантюру, вполне реальны. Они будут подзуживать, подталкивать А если нынешняя власть на это не решится, то ее поменяют. Им не впервой власть менять. При этом нужно раскрутить конфликт именно сейчас. Летом-осенью не успеют, зимой там не повоюешь. Если сможем потянуть время, например, демонстративно усилив миротворческий контингент, нашим противникам придется ждать весны, а весной американцам будет уже не до России, у них там выборы намечаются. Так что пока время работает на нас.

Понятно, что ни США, ни Альянс вопрос территориальной целостности Грузии не волнует. Им без разницы, вернет Тбилиси потерянные Южную Осетию и Абхазию или нет. Их цель - Россия. Если быть точными, не Россия как таковая, а российский военный потенциал, который США хотели бы использовать в своих целях.

- Для того, чтобы понять ситуацию, нужно подняться на геополитический уровень. продолжает Сивков, - глобалисты хотят построить глобальный мир, которым будут управлять транс-корпорации. США стремятся к доминированию, потому что иначе они развалятся. Им противостоит Китай. Если он обретет ядерный потенциал, сопоставимый с американским, то это будет новый мировой лидер. По прогнозам западных экспертов это произойдет к 2030 году, по моим – еще раньше. Единственный способ этому противостоять – интегрировать ядерные потенциалы США и России. Но для этого придется сменить руководство России на либеральное, прозападное. Поэтому американцам нужно, во-первых, дестабилизировать ситуацию внутри России, и во-вторых – создать вдоль границ зону нестабильности...

Вот тут сценарии могут быть разные. Можно даже развязать сразу несколько конфликтов. Например, Украина бьет по Ростовской области, а Грузия – по Южной Осетии и Абхазии. В результате Россия окажется втянутой в военные действия, в ходе которых может потерять все Причерноморье, включая Краснодарский и Ставропольский края. Опасность представляет и так и не погашенный конфликт в Нагорном Карабахе. Там может полыхнуть в любой момент. Добавим еще Приднестровье. Достаточно Украине вместе с Молдовой перекрыть границу, и России придется спасать своих граждан, которых там более полумиллиона. Но это, пожалуй, самый негативный сценарий, которого можно избежать, продемонстрировав собственную силу.