США дважды провалили испытания гиперзвуковой ракеты

Издание отмечает, что в ходе тестов у прототипа, отделившегося от стратегического бомбардировщика B-52 Stratofortress, не заработал двигатель. Соответствующие тесты проходили в Тихом океане у побережья Калифорнии. Тем не менее, согласно ВВС США, в ходе испытаний все же удалось получить «ценные данные». The Drive напоминает, что в предыдущих летных тестах, проходивших в апреле, прототип ракеты не отделился от самолета-носителя.