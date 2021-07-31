США дважды провалили испытания гиперзвуковой ракеты

Военно-воздушные силы (ВВС) США второй раз провалили летные испытания прототипа гиперзвуковой ракеты AGM-183A Air-Launched Rapid Response Weapon (ARRW), сообщает The Drive.
Издание отмечает, что в ходе тестов у прототипа, отделившегося от стратегического бомбардировщика B-52 Stratofortress, не заработал двигатель. Соответствующие тесты проходили в Тихом океане у побережья Калифорнии. Тем не менее, согласно ВВС США, в ходе испытаний все же удалось получить «ценные данные». The Drive напоминает, что в предыдущих летных тестах, проходивших в апреле, прототип ракеты не отделился от самолета-носителя.
В марте таблоид Daily Express написал, что AGM-183A ARRW, запускаемая, например, со стратегического бомбардировщика B-52H Stratofortress ВВС США, способна за менее чем 20 минут ударить по Москве, а за полчаса — достичь Пекина.
В марте того же года американская компания Lockheed Martin показала изображение перспективной «супербыстрой» (или гиперзвуковой) ракетной системы AGM-183A ARRW.
В июне 2019 года B-52H Stratofortress совершил первый полет с гиперзвуковой аэробаллистической ракетой AGM-183A ARRW.