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США дважды провалили испытания способной за 20 минут ударить по Москве ракеты

Lenta.ruиещё 2
1 час назад

Военно-воздушные силы (ВВС) США второй раз провалили летные испытания прототипа гиперзвуковой ракеты AGM-183A Air-Launched Rapid Response Weapon (ARRW), сообщает The Drive.

США дважды провалили испытания гиперзвуковой ракеты
Фото: wikipediawikipedia

Издание отмечает, что в ходе тестов у прототипа, отделившегося от стратегического бомбардировщика B-52 Stratofortress, не заработал двигатель. Соответствующие тесты проходили в Тихом океане у побережья Калифорнии. Тем не менее, согласно ВВС США, в ходе испытаний все же удалось получить «ценные данные». The Drive напоминает, что в предыдущих летных тестах, проходивших в апреле, прототип ракеты не отделился от самолета-носителя.

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В марте таблоид Daily Express написал, что AGM-183A ARRW, запускаемая, например, со стратегического бомбардировщика B-52H Stratofortress ВВС США, способна за менее чем 20 минут ударить по Москве, а за полчаса — достичь Пекина.

В ноябре 2020 года издание The Drive сообщило, что AGM-183A ARRW будет летать со средней скоростью от 6,5 до 8 чисел Маха на дальность в сотни километров, то есть расстояние 1000 миль (более 1600 километров) ракета преодолеет за 10-12 минут.

В марте того же года американская компания Lockheed Martin показала изображение перспективной «супербыстрой» (или гиперзвуковой) ракетной системы AGM-183A ARRW.

В июне 2019 года B-52H Stratofortress совершил первый полет с гиперзвуковой аэробаллистической ракетой AGM-183A ARRW.

Армия,Гиперзвуковое оружие,Москва,Соединенные Штаты,
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