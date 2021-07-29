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Украинский генерал пообещал «послать Россию в нокаут»

Национальная Служба Новостей
8 минут назад

Украине необходимо готовиться готовиться к победе над Россией после ослабления последней. Об этом заявил экс-замсекретаря Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Сергей Кривонос в эфире телеканала ATR.

Украинский генерал пообещал «послать Россию в нокаут»
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По словам генерала украинских ВС, в течение 10-15 лет может наступить «подходящий момент» для Украины.

«Но к этому нужно быть готовым, а не потом готовиться к тому, что Россия ослабнет, и мы начнем готовиться. Нет, мы должны сейчас уже к этому готовиться и наращивать свои военные мышцы для того, чтобы в любой момент ударить тем не сильным, но точным ударом в челюсть Российской Федерации, чтобы послать их в короткий нокаут», – приводит РИА Новости слова Кривоноса.

Украинский генерал рассказал о шансах Киева в случае конфликта с Россией

Армия,В мире,РИА Новости,Россия,Украина,
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