Украинский генерал пообещал «послать Россию в нокаут»

«Но к этому нужно быть готовым, а не потом готовиться к тому, что Россия ослабнет, и мы начнем готовиться. Нет, мы должны сейчас уже к этому готовиться и наращивать свои военные мышцы для того, чтобы в любой момент ударить тем не сильным, но точным ударом в челюсть Российской Федерации, чтобы послать их в короткий нокаут», – приводит РИА Новости слова Кривоноса.