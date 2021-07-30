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Россия начала переброску войск на учения у границы Узбекистана с Афганистаном

Газета.Ruиещё 4
22 минуты назад

Россия начала передислокацию военнослужащих из Самарской области в регион совместных учений с Узбекистаном у границы с Афганистаном. Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на пресс-службу Центрального военного округа. Как уточнили в ЦВО, перегруппировка производится в Сурхандарьинской области Узбекистана на полигон "Термез".

Россия начала переброску войск на границу с Афганистаном
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"В самарском международном аэропорту "Курумоч" военнослужащие погрузили в самолет Ил-76 оружие, вещевое имущество, прошли таможенные процедуры и вылетели в город Термез", - сообщили в пресс-службе ЦВО.

Ранее сообщалось, что в предстоящих боевых учениях на границе с Афганистаном примут участие около тысячи российских военнослужащих. Тренировка пройдет в три этапа.

Первый - отработка совместной операции вооруженных сил России, Узбекистана и Таджикистана по ликвидации террористических бандформирований.

Второй - отработка уничтожения вторгшихся в пределы Таджикистана террористов, а третий - тренировка по защите государственной границы.

Армия,Войска,Самарская Область,Россия,Узбекистан,Афганистан,
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