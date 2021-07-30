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В Сирии нарушили заключенное при посредничестве России перемирие

Lenta.ruиещё 1
24 минуты назад

В сирийское провинции Деръа было нарушено перемирие, заключенное в 2018 году при посредничестве России. Об этом сообщает базирующийся в Великобритании Сирийский центр мониторинга за соблюдением прав человека (Syrian Observatory for Human Rights, SOHR).

В Сирии нарушили заключенное при посредничестве России перемирие
Фото: ReutersReuters

По данным британских правозащитников, ссылающихся на местных активистов, в результате столкновений между силами, лояльными правительству Сирии и отрядами вооруженной оппозиции, убито более 25 солдат, чиновников и гражданских лиц. По меньшей мере 15 военнослужащих попали в плен к мятежникам.

Столкновения начались после нанесения Вооруженными силами Сирии артиллерийских ударов по населенному пункту Деръа аль-Баляд, в котором укрывались боевики, причастные к нападениям на объекты правительственной инфраструктуры.

В настоящий момент сирийские силовики сосредотачивают в провинции свои силы для проведения масштабной контртеррористической операции.

Провинция Деръа, соединяющая Сирию с соседней Иорданией, имеет не только важное стратегическое значение, но и является колыбелью сирийской революции. Именно здесь в марте 2011 года начались масштабные выступления против правительства Башара Асада. В июле 2018 года Вооруженные силы Сирии при поддержке российской авиации смогли вернуть провинцию под свой контроль. Благодаря посредничеству России между повстанцами и сирийскими властями было заключено соглашение о сдаче тяжелого вооружения и эвакуации лиц, не желающих оставаться под контролем официального Дамаска, на север Сирии — в провинцию Идлиб.

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