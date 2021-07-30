В Сирии нарушили заключенное при посредничестве России перемирие

По данным британских правозащитников, ссылающихся на местных активистов, в результате столкновений между силами, лояльными правительству Сирии и отрядами вооруженной оппозиции, убито более 25 солдат, чиновников и гражданских лиц. По меньшей мере 15 военнослужащих попали в плен к мятежникам.

Провинция Деръа, соединяющая Сирию с соседней Иорданией, имеет не только важное стратегическое значение, но и является колыбелью сирийской революции. Именно здесь в марте 2011 года начались масштабные выступления против правительства Башара Асада. В июле 2018 года Вооруженные силы Сирии при поддержке российской авиации смогли вернуть провинцию под свой контроль. Благодаря посредничеству России между повстанцами и сирийскими властями было заключено соглашение о сдаче тяжелого вооружения и эвакуации лиц, не желающих оставаться под контролем официального Дамаска, на север Сирии — в провинцию Идлиб.