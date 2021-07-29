Шойгу потребовал быстрее ставить россиян на воинский учет

Глава Минобороны России Сергей Шойгу поручил сократить сроки постановки на воинский учет в военных комиссариатах. Об этом сообщает РИА Новости.
О сроках постановки на воинский учет Шойгу упомянул после презентации проекта цифровой трансформации военных комиссариатов Подмосковья.
Министр отметил, что сокращение сроков оформления документов с 30 до десяти дней - это «серьезный результат», но комиссариаты должны выйти на одни сутки.
«Нельзя бесконечно ходить по военным комиссариатам, чтобы получать одну справку. Это утомительно, это неудобно, это вызывает серьезное напряжение», - заявил Шойгу.
Он выразил надежду, что все планы из презентации будут реализованы в ближайшее время и военкоматы по всей стране станут современными.
Губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что все военкоматы региона будут отремонтированы.
«Самое главное - это содержание, чтобы молодым людям и ветеранам, всем гражданам было просто и удобно, несмотря на то, какие действия они там совершают, а иногда даже, не выходя из дома», - отметил губернатор.
В июне в соцсетях появилось видео внезапной проверки, которую Шойгу устроил одному из военкоматов. Запись демонстрирует, как министр заходит в одну из комнат и отчитывает сотрудников за отсутствие необходимого оборудования - «микроволновка есть, холодильник есть, а компьютеров, чтобы по электронке связаться с другим военкоматом, нет».