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Шойгу потребовал быстрее ставить россиян на воинский учет

Мария Иванова
41 минуту назад

Глава Минобороны России Сергей Шойгу поручил сократить сроки постановки на воинский учет в военных комиссариатах. Об этом сообщает РИА Новости.

Шойгу потребовал быстрее ставить россиян на воинский учет
Фото: РИА НовостиРИА Новости

О сроках постановки на воинский учет Шойгу упомянул после презентации проекта цифровой трансформации военных комиссариатов Подмосковья.

Министр отметил, что сокращение сроков оформления документов с 30 до десяти дней - это «серьезный результат», но комиссариаты должны выйти на одни сутки.

«Нельзя бесконечно ходить по военным комиссариатам, чтобы получать одну справку. Это утомительно, это неудобно, это вызывает серьезное напряжение», - заявил Шойгу.

Он выразил надежду, что все планы из презентации будут реализованы в ближайшее время и военкоматы по всей стране станут современными.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что все военкоматы региона будут отремонтированы.

«Самое главное - это содержание, чтобы молодым людям и ветеранам, всем гражданам было просто и удобно, несмотря на то, какие действия они там совершают, а иногда даже, не выходя из дома», - отметил губернатор.

В июне в соцсетях появилось видео внезапной проверки, которую Шойгу устроил одному из военкоматов. Запись демонстрирует, как министр заходит в одну из комнат и отчитывает сотрудников за отсутствие необходимого оборудования - «микроволновка есть, холодильник есть, а компьютеров, чтобы по электронке связаться с другим военкоматом, нет».

Армия,Сергей Шойгу,Андрей Воробьев,Министерство обороны,
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