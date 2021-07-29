У берегов Сицилии обнаружили древнеримский корабль c винными амфорами

У северных берегов Сицилии итальянские ученые нашли корабль II века нашей эры, сообщает издание Agenzia Italia.

Предположительно, судно перевозило амфоры с вином. Корабль находится на глубине 92 метров в водах рядом с островом Изола-делле-Феммине в провинции Палермо. Исследователям с помощью подводного робота удалось получить изображения амфор, которые, возможно, использовались для перевозки вина.

«Это, пожалуй, одна из самых важных находок последних месяцев», – отметил асессор (областной министр) по вопросам культурного наследия и сицилийской идентичности Альберто Самона.

Как сообщила глава сицилийского морского управления Валерия Ли Виньи, находка свидетельствует о наличии большого количества археологических ценностей на глубине свыше 50-80 метров у побережья острова.