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У берегов Сицилии обнаружили древнеримский корабль c винными амфорами

Мир24иещё 2
39 минут назад

У северных берегов Сицилии итальянские ученые нашли корабль II века нашей эры, сообщает издание Agenzia Italia.

У берегов Сицилии обнаружили древнеримский корабль c винными амфорами
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com

Предположительно, судно перевозило амфоры с вином. Корабль находится на глубине 92 метров в водах рядом с островом Изола-делле-Феммине в провинции Палермо. Исследователям с помощью подводного робота удалось получить изображения амфор, которые, возможно, использовались для перевозки вина.

«Это, пожалуй, одна из самых важных находок последних месяцев», – отметил асессор (областной министр) по вопросам культурного наследия и сицилийской идентичности Альберто Самона.

Как сообщила глава сицилийского морского управления Валерия Ли Виньи, находка свидетельствует о наличии большого количества археологических ценностей на глубине свыше 50-80 метров у побережья острова.

Ранее сообщалось, что у берегов Египта было найдено судно, возраст которого составляет более двух тысяч лет. Корабль обнаружен на месте древнего города Гераклиона. Специалисты предполагают, что судно ушло под воду во время разрушительного землетрясения.

Армия,Палермо,Сицилия,
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