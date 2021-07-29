В Минобороны России рассказали о работе миротворцев в Карабахе

Военнослужащие российского миротворческого контингента обеспечили адресной гуманитарной помощью более 300 человек из 20 многодетных семей в отдаленных селах Лачинского района Нагорного Карабаха, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на Минобороны России.

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"В рамках проведения гуманитарной акции российские миротворцы совершили 100-километровый марш из города Степанакерт в село Агавно (азербайджанское название - Забух) и город Лачин Лачинского района и передали многодетным семьям кухонные и продуктовые наборы", - сказано в сообщении ведомства.

По данным Минобороны, за текущую неделю офицеры центра гуманитарного реагирования "обеспечили гуманитарной помощью общим весом около 2,5 тонн более 300 человек, попавших в сложные жизненные ситуации".

В ведомстве отметили, что российские военнослужащие индивидуально подходят к проведению адресной помощи гражданам, проживающим вблизи линии соприкосновения. Предметы первой необходимости регулярно выдаются жителям отдаленных регионов. Министерство обеспечивает их одеждой и обувью для детей и взрослых, стиральными порошками, газовыми горелками для приготовления пищи, кухонным инвентарем, продуктовыми наборами, комплектами постельного белья, подушками, одеялами, предметами личной гигиены, детскими игрушками, а также индивидуальными медицинскими аптечками.