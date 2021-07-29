В Минобороны России рассказали о работе миротворцев в Карабахе

Военнослужащие российского миротворческого контингента обеспечили адресной гуманитарной помощью более 300 человек из 20 многодетных семей в отдаленных селах Лачинского района Нагорного Карабаха, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на Минобороны России.
"В рамках проведения гуманитарной акции российские миротворцы совершили 100-километровый марш из города Степанакерт в село Агавно (азербайджанское название - Забух) и город Лачин Лачинского района и передали многодетным семьям кухонные и продуктовые наборы", - сказано в сообщении ведомства.
По данным Минобороны, за текущую неделю офицеры центра гуманитарного реагирования "обеспечили гуманитарной помощью общим весом около 2,5 тонн более 300 человек, попавших в сложные жизненные ситуации".
В ведомстве отметили, что российские военнослужащие индивидуально подходят к проведению адресной помощи гражданам, проживающим вблизи линии соприкосновения. Предметы первой необходимости регулярно выдаются жителям отдаленных регионов. Министерство обеспечивает их одеждой и обувью для детей и взрослых, стиральными порошками, газовыми горелками для приготовления пищи, кухонным инвентарем, продуктовыми наборами, комплектами постельного белья, подушками, одеялами, предметами личной гигиены, детскими игрушками, а также индивидуальными медицинскими аптечками.
Ранее президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с исполняющим обязанности премьер-министра Армении Николом Пашиняном. Ситуация в Нагорном Карабахе обострилась 27 сентября 2020 года. 9 ноября главы России, Армении и Азербайджана приняли совместное заявление о прекращении огня в Нагорном Карабахе с 10 ноября. Российские миротворцы были направлены в Карабахский регион. В соответствии с соглашением, Агдамский район перешел под контроль Азербайджана 20 ноября, Кельбаджарский район — 15 ноября, а Лачинский район — 1 декабря.