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ВСУ применили артиллерию на юге ДНР — СЦКК

ИА Regnum
18 минут назад

Утром 29 июля украинские силовики обстреляли из пушек район населённого пункта Саханка на юге ДНР. Об этом сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации (СЦКК).

ВСУ применили артиллерию на юге ДНР
Фото: ReutersReuters

По данным наблюдателей, боевики ВСУ выпустили 15 снарядов калибра 122 мм.

«Народная милиция ДНР предприняла ответные действия по подавлению огневых точек противника», — написал представитель Луганской Народной Республики на переговорах Трёхсторонней контактной группы (ТКГ) Родион Мирошник в своём телеграм-канале.

Напомним, за минувшие сутки украинские формирования выпустили около 70 единиц боеприпасов по территории ДНР.

Армия,Родион Мирошник,
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