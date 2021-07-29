США обратились к Индии насчет российских систем С-400

Вашингтон выразил обеспокоенность из-за соглашения Индии и России по поставкам ракетных систем C-400. Об этом заявил глава Госдепа США Энтони Блинкен.

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По его словам, в США есть свои законы, однако Вашингтон не собирается бежать вперед. Блинкен предложил подождать и посмотреть, как будут развиваться события в ближайшее время, пишет «РИА Новости».

Ранее посол Индии в России Датла Бала Венкатеш Варма заявил, что первая партия систем ПВО С-400 поступит в Индию к концу текущего года. Стоимость контракта, подписанного Москвой и Дели превышает 5 млрд долларов.