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США уговаривает Индию не покупать российские ракетные системы С-400

Русская Планетаиещё 2
32 минуты назад

Вашингтон выразил обеспокоенность из-за соглашения Индии и России по поставкам ракетных систем C-400. Об этом заявил глава Госдепа США Энтони Блинкен.

США обратились к Индии насчет российских систем С-400
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По его словам, в США есть свои законы, однако Вашингтон не собирается бежать вперед. Блинкен предложил подождать и посмотреть, как будут развиваться события в ближайшее время, пишет «РИА Новости».

Ранее посол Индии в России Датла Бала Венкатеш Варма заявил, что первая партия систем ПВО С-400 поступит в Индию к концу текущего года. Стоимость контракта, подписанного Москвой и Дели превышает 5 млрд долларов.

Индийские специалисты уже прибыли в Россию и приступили к обучению работы с ЗРК. Также было принято решение купить более 20 российских истребителей МиГ-29.

Армия,Энтони Блинкен,Госдеп США,РИА Новости,Россия,Соединенные Штаты,
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