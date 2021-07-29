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Военная база в Калининграде превратится в крепость после десяти лет работ

Газета.Ru
9 минут назад

Модернизация крупнейшей военно-морской базы (ВМБ) флота России в Калининградской области подходит к концу - реконструкция сделает из ее не только в форпост, обеспечивающий базирование и снабжение любых типов кораблей и подлодок, но и крепостью, способной защитить от военных угроз. Об этом пишут "Известия" со ссылкой на источники в военном ведомстве.

Военная база в Калининграде превратится в крепость
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По данным издания, график завершения работ на военно-морской базе в Балтийске уже утвержден, ввод объектов в эксплуатацию ожидается до конца года. Источники не исключают, что незначительная часть работ может завершиться и в начале следующего года. Как ожидается, обновленная база станет одной из самых современных мире, обеспечив присутствие России в Балтийском море и создав надежный контроль над регионом, уточнил источник издания.

"Любая ВМБ выполняет прежде всего две функции: охрана рубежей, которые входят в зону наших стратегических интересов, и возможное нанесение ответных ударов в случае агрессии. Балтийская [база] будет также обеспечивать заходы наших крупнотоннажных военных кораблей. Это стратегический ответ на приближение НАТО к границам России. Укрепляя военно-морскую базу в Калининграде, мы тем самым показываем, что готовы парировать вызовы угрозам нашей безопасности", - заявил изданию бывший заместитель генсека ООН, российский дипломат Сергей Орджоникидзе.

В начале года на 16 из 20 причалов в гаванях Балтийской ВМБ уже были заменены все коммуникации, необходимые для стоянки и базирования судов, поменяны водо- и электроснабжение, а также завершен капитальный ремонт причального фронта. Ранее главный военно-морской парад по случаю празднования Дня ВМФ состоялся в Санкт-Петербурге и Кронштадте - в нем принимали участие 54 корабля, а также 48 единиц авиатехники и свыше четырех тысяч военнослужащих.

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