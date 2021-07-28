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Армения сообщила о боях на северо-востоке границы с Азербайджаном

Анна Безрукова
39 минут назад

Представители Минобороны Армении сообщили, что в ночь с 27 на 28 июля начались бои на северо-восточном направлении границы с Азербайджаном. Пишет ТАСС.

Армения сообщила о боях на северо-востоке границы с Азербайджаном
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"28 июля примерно в 03:40 (02:40 по Москве) военные силы Азербайджана снова спровоцировали нарушение режима прекращения огня в северо-восточном секторе армяно-азербайджанской границы. Вся ответственность за обострение конфликта лежит на военно-политическом руководстве Азербайджана", - указывается в заявлении армянского ведомства.

"По данным на 07:00 (06:00 по Москве) локальные бои еще ведутся. Согласно предварительным сведениям, в результате военных действий с обеих сторон есть потери. Данные уточняются", - добавили в Минобороны Армении.

Ситуация на границе остается сложной с 12 мая. Тогда в армянском военном ведомстве заявили, что азербайджанские вооруженные силы с целью "корректировки границы" предприняли попытки провести "некоторые работы" на одной из приграничных территорий Сюникской области. С того периода обе стороны регулярно сообщают об инцидентах.

Ранее сообщалось, что МИД Азербайджана возложил ответственность за напряженную ситуацию на государственной границе с Арменией на официальный Ереван.

Азербайджанский МИД также призвал Армению к "принятию новых реалий, которые сейчас сложились в регионе, и началу переговоров по делимитации границы двух государств".

Армия,Министерство обороны,МИД,ИТАР-ТАСС,Москва,Армения,Азербайджан,
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