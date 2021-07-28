Россия задействует военных при угрозе Таджикистану

"Мы, конечно, очень надеемся, что в Афганистане будет достигнут какой-то консенсус и межнациональное примирение. Но при этом мы видим, насколько активно перемещаются, передвигаются туда из разных регионов, в том числе из Сирии, Ливии, игиловские подразделения. Причем в какой-то части наблюдаем и такую довольно серьезную организованность этих передвижений", - сказал Шойгу.