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Шойгу заявил, что силы военной базы РФ в Таджикистане будут реагировать на угрозы стране

ТАСС
19 минут назад

Российская 201-я база окажет военную помощь Таджикистану, если безопасность этой страны будет под угрозой в связи с событиями в сопредельном Афганистане, заявил в среду министр обороны РФ Сергей Шойгу.

Россия задействует военных при угрозе Таджикистану
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"Конечно, мы не оставляем без внимания все происходящие на границе события и попытки перемещения боевиков на территорию Таджикистана. Именно поэтому могу сказать однозначно, что в случае возникновения угрозы нашему союзнику - члену Договора о коллективной безопасности, конечно, Россия будет реагировать и реагировать в первую очередь 201-й базой на территории Таджикистана", - сообщил Шойгу журналистам.

"201-я база для того тут и существует, чтобы сохранять стабильность и спокойствие в этом регионе одного из членов ОДКБ в Центральной Азии", - сказал министр обороны.

Талибы у таджикской границы: Россия бьёт тревогу

Он сообщил, что российские военные фиксируют активные перемещения боевиков террористической группировки "Исламское государство" (запрещена в РФ) на территорию Афганистана из разных стран, включая Сирию и Ливию.

"Мы, конечно, очень надеемся, что в Афганистане будет достигнут какой-то консенсус и межнациональное примирение. Но при этом мы видим, насколько активно перемещаются, передвигаются туда из разных регионов, в том числе из Сирии, Ливии, игиловские подразделения. Причем в какой-то части наблюдаем и такую довольно серьезную организованность этих передвижений", - сказал Шойгу.

Армия,Сергей Шойгу,Талибан,Исламское государство,Россия,Таджикистан,Афганистан,
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