От советской мощи к блеску НАТО: как изменилась украинская армия

Во вторник стало известно о подписании украинско-турецкого соглашения о строительстве двух новых корветов для нужд украинского флота. Украинская армия с помощью союзников из НАТО продолжает активное перевооружение. За очень короткий период Вооруженные силы Украины прошли от состояния, близкого к полному развалу, к армии качественно иного уровня, близкого к стандартам НАТО. Военный обозреватель «Газеты.Ru» Михаил Ходаренок подробно анализирует нынешнее состояние ВСУ и их техническое оснащение.

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Славное и печальное прошлое

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В 1991 году Украина получила в наследство от СССР четвертую по боевому и численному составу армию в мире. Вооруженные силы, дислоцирующиеся на территории республики, насчитывали 980 тыс. бойцов и командиров, от 6,5 до 9,2 тыс. танков (по разным данным), от 7 до 11,3 тыс. боевых бронированных машин, свыше 2800 боевых самолетов, более 18 тыс. артиллерийских систем. По совокупной военной мощи ВСУ уступали только США, России и Китаю.

После распада СССР на территории Украины были развернуты три военных округа (Киевский, Одесский и Прикарпатский), три воздушных армии фронтового назначения, одна воздушная армия ВГК оперативного назначения, ракетная армия РВСН, две дивизии стратегических бомбардировщиков Дальней авиации, Черноморский флот.

Огромные (без всякого преувеличения — гигантские) запасы вооружения, военной техники, боеприпасов, других материальных средств, предназначенные для укомплектования вновь формируемых на военное время частей, соединений и объединений (вплоть до танковых армий) были сосредоточены на складах, базах, и арсеналах, размещенных на территории этой союзной республики.

За сравнительно короткий срок все это военное богатство было сведено если не к нулю, то весьма близко к этому показателю.

Части и соединения расформированы, значительная часть вооружения продана за рубеж, многое утилизировано или утрачено в результате пожаров и взрывов.

В итоге к концу 2014 года вооруженные силы Украины насчитывали всего 232 тыс. военнослужащих, 723 танка, 2164 ББМ, 190 боевых самолетов, 80 вертолетов, 523 артиллерийские системы, 22 корабля.

Проблемы в воздухе

Со второй половины 2014 года официальный Киев взял курс на создание качественно иных вооруженных сил, полностью ориентированных на стандарты Североатлантического альянса.

Украина за последние годы немало сделала, чтобы приблизиться к стандартам НАТО: изменила свою военную доктрину, переформатировала практически все боевые и общевоинские уставы, систему воинских званий.

Вместе с тем на этом пути немало трудностей. К примеру, со времен обретения независимости украинские авиаторы еще ни разу не получали новых самолетов.

В настоящее время ВВС Украины имеют на вооружении самолеты типа МиГ и Су. С 1991 года поставок новой техники в авиачасти не было.

И уже недалек тот день, когда все самолеты советского производства «отойдут» по ресурсу, сколько бы их не ремонтировали и сколько бы им не продлевали на Украине сроки летной годности.

Примерно такая же ситуация в стране и с авиационными средствами поражения. Новых образцов ВВТ нет, у старых управляемых ракет и даже бомб свободного падения выходят (или уже давно вышли) установленные сроки эксплуатации. Какое-либо сотрудничество с Москвой в плане закупки новой авиатехники исключается напрочь по причине занятой Киевом бескомпромиссной позиции, заключающейся в полном разрыве всех возможных связей со своим восточным соседом. Остается только одно — закупка боевых самолетов и авиационных средств поражения на Западе.

И проблемы на море

Еще более проблемная ситуация складывается с боевым составом военно-морских сил Украины, которые в настоящее время представлены всего-навсего одним более или менее боеготовым фрегатом («Гетман Сагайдачный») и катерами различного назначения. Но и здесь официальный Киев рассчитывает на помощь Запада.

Кораблестроительная промышленность Великобритании спроектирует новые ракетные катера специально для Украины в рамках подписанного между двумя странами меморандума, предусматривающего переоснащение Военно-морских сил ВСУ. Помимо этого, Лондон готов помочь Киеву укрепиться на берегах Черного и Азовского морей, снабдить украинские ВМС боеприпасами, чтобы подготовить флот Украины к противостоянию с Россией.

Эти ракетные катера проектируются специально для Украины, поэтому они будут оригинальными и иметь длину ориентировочно от 50 до 65 метров, скорость хода при этом будет составлять около 40 узлов.

На них планируется установить артиллерийские системы и ракеты. Это могут быть ракеты малой или большой дальности.

Помогает Украине в воссоздании ВМС и Вашингтон. США в настоящее время предоставляют Украине патрульные катера класса Island и Mark VI. Помимо этого, Украина имеет собственные катера «Гюрза».

Подарки от союзников

По данным российских СМИ, в 2014 году Киев получил около двух тысяч бронежилетов, два десятка станций контрбатарейной борьбы AN/TPQ-48A, 35 бронеавтомобилей HMMWV и полевой госпиталь. В 2015 году — 130 внедорожников «Хаммер» и пять скоростных катеров. В 2016 году — 14 радиолокационных станций, более двух тысяч приборов ночного видения, пять бронеавтомобилей HMMWV в медицинском эвакуационном варианте, 24 комплекта легких БПЛА RQ-11B Raven. В 2017 году — еще 40 «Хаммеров» и около 700 радиостанций.

В 2018 году Пентагон отправил на Украину уже летальное вооружение: 35 противотанковых ракетных комплексов FGM-148 Javelin и 210 ракет к ним.

Считается, что эти ПТРК способны принести решающую победу. Однако до фронта они так и не добрались.

По условиям американцев эти комплексы не должны применяться непосредственно на линии соприкосновения конфликтующих сторон и могут быть брошены в бой только в случае полноценной «российской агрессии».

В этом же году Пентагон предоставил ВСУ 2,5 тысячи приборов ночного видения, партию миноискателей, эвакуационные «Хаммеры», три системы контрснайперской борьбы, а также 30 внедорожников, две РЛС и медицинское снаряжение на $9 млн.

В 2019 году Киев получил военную продукцию на 361 миллион долларов, в 2020 году стоимость военного оборудования составила $510 млн. Известно, что на Украину доставили еще одну партию «Джавелинов». В прошлом году Госдеп одобрил продажу Киеву 16 патрульных катеров Mark VI на $600 млн. О сроках их поставок пока не сообщалось.

Помимо всего прочего, в этом году Департамент военно-технической политики, развития вооружения и военной техники Минобороны Украины разместил заказ на приобретение непосредственно у производителей через Агентство НАТО по поддержке и снабжения (NSPA). Среди заказанного оборудования в том числе десятки комплексов противодействия БЛА.

Самым эффективным закупленным вооружением украинской армии уже в ближайшее время может стать турецкий ударный беспилотный летательный аппарат Bayractar TB2. В ВСУ их уже насчитывается порядка десятка единиц. Объявлено, что Анкара и Киев собираются построить совместное предприятие по производству этих БЛА.

Турецкая военная помощь не ограничивается одними БЛА.

27 июля стало известно, что Киев и Анкара подписали рамочное соглашение о строительстве двух корветов класса Ada для нужд украинских вооруженных сил. Украина в 2021 году предусмотрела на финансирование проекта 3,8 млрд гривен ($140,7 млн).