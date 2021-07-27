От советской мощи к блеску НАТО: как изменилась украинская армия

Во вторник стало известно о подписании украинско-турецкого соглашения о строительстве двух новых корветов для нужд украинского флота. Украинская армия с помощью союзников из НАТО продолжает активное перевооружение. За очень короткий период Вооруженные силы Украины прошли от состояния, близкого к полному развалу, к армии качественно иного уровня, близкого к стандартам НАТО. Военный обозреватель «Газеты.Ru» Михаил Ходаренок подробно анализирует нынешнее состояние ВСУ и их техническое оснащение.
В 1991 году Украина получила в наследство от СССР четвертую по боевому и численному составу армию в мире. Вооруженные силы, дислоцирующиеся на территории республики, насчитывали 980 тыс. бойцов и командиров, от 6,5 до 9,2 тыс. танков (по разным данным), от 7 до 11,3 тыс. боевых бронированных машин, свыше 2800 боевых самолетов, более 18 тыс. артиллерийских систем. По совокупной военной мощи ВСУ уступали только США, России и Китаю.
После распада СССР на территории Украины были развернуты три военных округа (Киевский, Одесский и Прикарпатский), три воздушных армии фронтового назначения, одна воздушная армия ВГК оперативного назначения, ракетная армия РВСН, две дивизии стратегических бомбардировщиков Дальней авиации, Черноморский флот.
Огромные (без всякого преувеличения — гигантские) запасы вооружения, военной техники, боеприпасов, других материальных средств, предназначенные для укомплектования вновь формируемых на военное время частей, соединений и объединений (вплоть до танковых армий) были сосредоточены на складах, базах, и арсеналах, размещенных на территории этой союзной республики.
За сравнительно короткий срок все это военное богатство было сведено если не к нулю, то весьма близко к этому показателю.
Части и соединения расформированы, значительная часть вооружения продана за рубеж, многое утилизировано или утрачено в результате пожаров и взрывов.
В итоге к концу 2014 года вооруженные силы Украины насчитывали всего 232 тыс. военнослужащих, 723 танка, 2164 ББМ, 190 боевых самолетов, 80 вертолетов, 523 артиллерийские системы, 22 корабля.
Со второй половины 2014 года официальный Киев взял курс на создание качественно иных вооруженных сил, полностью ориентированных на стандарты Североатлантического альянса.
Украина за последние годы немало сделала, чтобы приблизиться к стандартам НАТО: изменила свою военную доктрину, переформатировала практически все боевые и общевоинские уставы, систему воинских званий.
Вместе с тем на этом пути немало трудностей. К примеру, со времен обретения независимости украинские авиаторы еще ни разу не получали новых самолетов.
В настоящее время ВВС Украины имеют на вооружении самолеты типа МиГ и Су. С 1991 года поставок новой техники в авиачасти не было.
И уже недалек тот день, когда все самолеты советского производства «отойдут» по ресурсу, сколько бы их не ремонтировали и сколько бы им не продлевали на Украине сроки летной годности.
Примерно такая же ситуация в стране и с авиационными средствами поражения. Новых образцов ВВТ нет, у старых управляемых ракет и даже бомб свободного падения выходят (или уже давно вышли) установленные сроки эксплуатации. Какое-либо сотрудничество с Москвой в плане закупки новой авиатехники исключается напрочь по причине занятой Киевом бескомпромиссной позиции, заключающейся в полном разрыве всех возможных связей со своим восточным соседом. Остается только одно — закупка боевых самолетов и авиационных средств поражения на Западе.
Еще более проблемная ситуация складывается с боевым составом военно-морских сил Украины, которые в настоящее время представлены всего-навсего одним более или менее боеготовым фрегатом («Гетман Сагайдачный») и катерами различного назначения. Но и здесь официальный Киев рассчитывает на помощь Запада.
Кораблестроительная промышленность Великобритании спроектирует новые ракетные катера специально для Украины в рамках подписанного между двумя странами меморандума, предусматривающего переоснащение Военно-морских сил ВСУ. Помимо этого, Лондон готов помочь Киеву укрепиться на берегах Черного и Азовского морей, снабдить украинские ВМС боеприпасами, чтобы подготовить флот Украины к противостоянию с Россией.
Эти ракетные катера проектируются специально для Украины, поэтому они будут оригинальными и иметь длину ориентировочно от 50 до 65 метров, скорость хода при этом будет составлять около 40 узлов.
На них планируется установить артиллерийские системы и ракеты. Это могут быть ракеты малой или большой дальности.
Помогает Украине в воссоздании ВМС и Вашингтон. США в настоящее время предоставляют Украине патрульные катера класса Island и Mark VI. Помимо этого, Украина имеет собственные катера «Гюрза».
По данным российских СМИ, в 2014 году Киев получил около двух тысяч бронежилетов, два десятка станций контрбатарейной борьбы AN/TPQ-48A, 35 бронеавтомобилей HMMWV и полевой госпиталь. В 2015 году — 130 внедорожников «Хаммер» и пять скоростных катеров. В 2016 году — 14 радиолокационных станций, более двух тысяч приборов ночного видения, пять бронеавтомобилей HMMWV в медицинском эвакуационном варианте, 24 комплекта легких БПЛА RQ-11B Raven. В 2017 году — еще 40 «Хаммеров» и около 700 радиостанций.
В 2018 году Пентагон отправил на Украину уже летальное вооружение: 35 противотанковых ракетных комплексов FGM-148 Javelin и 210 ракет к ним.
Считается, что эти ПТРК способны принести решающую победу. Однако до фронта они так и не добрались.
По условиям американцев эти комплексы не должны применяться непосредственно на линии соприкосновения конфликтующих сторон и могут быть брошены в бой только в случае полноценной «российской агрессии».
В этом же году Пентагон предоставил ВСУ 2,5 тысячи приборов ночного видения, партию миноискателей, эвакуационные «Хаммеры», три системы контрснайперской борьбы, а также 30 внедорожников, две РЛС и медицинское снаряжение на $9 млн.
В 2019 году Киев получил военную продукцию на 361 миллион долларов, в 2020 году стоимость военного оборудования составила $510 млн. Известно, что на Украину доставили еще одну партию «Джавелинов». В прошлом году Госдеп одобрил продажу Киеву 16 патрульных катеров Mark VI на $600 млн. О сроках их поставок пока не сообщалось.
Помимо всего прочего, в этом году Департамент военно-технической политики, развития вооружения и военной техники Минобороны Украины разместил заказ на приобретение непосредственно у производителей через Агентство НАТО по поддержке и снабжения (NSPA). Среди заказанного оборудования в том числе десятки комплексов противодействия БЛА.
Самым эффективным закупленным вооружением украинской армии уже в ближайшее время может стать турецкий ударный беспилотный летательный аппарат Bayractar TB2. В ВСУ их уже насчитывается порядка десятка единиц. Объявлено, что Анкара и Киев собираются построить совместное предприятие по производству этих БЛА.
Турецкая военная помощь не ограничивается одними БЛА.
27 июля стало известно, что Киев и Анкара подписали рамочное соглашение о строительстве двух корветов класса Ada для нужд украинских вооруженных сил. Украина в 2021 году предусмотрела на финансирование проекта 3,8 млрд гривен ($140,7 млн).
Таким образом, вполне возможно, что уже через несколько лет вооруженные силы Украины будут представлять собой качественно иную армию и, более того, являться членом Североатлантического альянса.