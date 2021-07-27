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В Сирии террористы выпустили противотанковую ракету по армейскому "ЗИЛу"

Газета.Ruиещё 2
35 минут назад

Заместитель руководителя российского Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) в Сирии контр-адмирал Вадим Кулить рассказал, что террористы выпустили противотанковую управляемую ракету по грузовику сирийской армии в северной части провинции Алеппо. Об этом сообщает РИА "Новости".

В Сирии террористы выпустили ракету по армейскому "ЗИЛу"
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"На севере провинции Алеппо боевики незаконных вооруженных формирований, действующих на подконтрольной вооруженным силам Турции территории, произвели пуск противотанковой управляемой ракеты из района населенного пункта Касар по автотранспортному средству "ЗИЛ-131" вооруженных сил САР, двигавшемуся по автотрассе в районе города Телль-Рифъат (севернее города Алеппо)", — поделился Кулить.

Он добавил, что в результате нападение погиб один сирийский военнослужащий, еще трое получили ранения. В ЦПВС рассказали, что за прошедшие сутки в Идлибской зоне деэскалации зафиксировано 29 обстрелов со стороны позиций террористической группировки "Джебхат ан-Нусра" (организация запрещена на территории РФ). Ранее двое военнослужащих турецкой армии погибли при обстреле бронетранспортера в районе операции "Щит Евфрата" на севере Сирии.

Армия,Джебхат ан-Нусра,Сирийская Арабская Республика,
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