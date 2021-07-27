"Больше чем когда-либо с холодной войны": США испугались самолетов России у Аляски

"Есть не только тревожные тренды в ситуации в Арктике, есть и конкретная активность. Не вся эта активность доброжелательная. Например, в прошлом году мы перехватили больше российских военных самолетов в районе Аляски, чем когда-либо с холодной войны, - утверждал он. - Так что идет не просто соревнование, а соревнование в военной сфере".