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В США заявили о рекордном числе перехваченных самолетов России у Аляски в 2020 году

ТАСС
49 минут назад

Американские ВВС перехватили в 2020 году у Аляски больше российских самолетов, чем когда-либо с завершения холодной войны. Об этом заявил во вторник заместитель начальника штаба ВВС США Клинтон Хиноут на мероприятии по безопасности в Арктике, организованном Международным центром Вудро Вильсона.

"Больше чем когда-либо с холодной войны": США испугались самолетов России у Аляски
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"Есть не только тревожные тренды в ситуации в Арктике, есть и конкретная активность. Не вся эта активность доброжелательная. Например, в прошлом году мы перехватили больше российских военных самолетов в районе Аляски, чем когда-либо с холодной войны, - утверждал он. - Так что идет не просто соревнование, а соревнование в военной сфере".

"Из-за таких перемен мы фокусируемся на Арктике и модернизируем нашу стратегию, чтобы США сохраняли свое присутствие, сотрудничали с союзниками и партнерами, но также при необходимости могли соревноваться в военной сфере в Арктике", - добавил Хиноут.

В прошлом году ВВС США впервые приняли стратегию своего присутствия в Арктике. Она предусматривает усиление мониторинга во всех областях, проецирование силы, сотрудничество с партнерами и обеспечение готовности к операциям в Арктике.

В Минобороны России ранее заявляли, что летчики дальней авиации регулярно совершают полеты над нейтральными водами Арктики, а также Северной Атлантики, Черного и Балтийского морей, Тихого океана. В военном ведомстве подчеркивали, что "все полеты самолетов Воздушно-космических сил России выполняются в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства".

Армия,Вудро Вильсон,Министерство обороны,Россия,Аляска,Соединенные Штаты,
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