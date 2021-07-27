"Турки не переходят границы": Эксперты оценили военное сотрудничество Киева и Анкары

"Я не считаю, что такое сотрудничество Украины и Турции имеет значимые для безопасности России масштабы. Это скорее часть отношений одного государства с другим. Закупка двадцати беспилотников или строительство одного-двух корветов на фоне огромной военной мощи России ровным счетом ничего не значит.



Отношения России и Турции в настоящее время даже в сложных условиях развиваются достаточно стабильно и имеют гораздо больше значения, чем эти частные случаи. Когда значение торговли оружием и военной техникой преувеличивают, то в этом случае пытаются сделать из мухи слона. Военное сотрудничество Украины и Турции не влияет на безопасность России и ни в коем случае не должно мешать развитию отношений Москвы и Анкары, которые гораздо более перспективны с точки зрения развития безопасности. Турки прекрасно понимают реалии и не переходят границы. Эти отношения переносятся в позитивном плане и на отношения на Южном Кавказе, и в Идлибе, и на многие другие вопросы.



Эффективность беспилотников BayraktarTB2 очень-очень преувеличена. Они прекрасно уничтожаются с высокой степенью эффективности существующими в России средствами ПВО. Речь идет о "Торах" и тем более "Буках". Это 95-процентное уничтожение беспилотника одним выстрелом. Но дело не в этом, а в том, что эти беспилотники достаточно дешевы. Их можно уничтожать более дешевыми средствами, в том числе средствами радиоэлектронной борьбы и другим средствами, которые есть в распоряжении у России. Они в этом смысле угрозу для России не представляют, тем более их количество достаточно ограничено.



Появление одного-двух-трех корветов у Украины ни в коей мере не решает ее проблемы на Черном море. Сейчас у Украины там вообще нет ничего. А потом флот не измеряется количеством корветов. Флот - это системная единица, которая включает в себя и военно-морскую авиацию, и подводные лодки, и тяжелые суда, суда такого класса как эсминцы или крейсера. Всего этого у Украины нет. И не предвидится. Поэтому строительство нескольких корветов носит скорее носит символическое значение. Примерно такое же, как и дарение американцами пограничных судов", - сказал Подберезкин.