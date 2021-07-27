"Турки не переходят границы": Эксперты оценили военное сотрудничество Киева и Анкары

Военные эксперты в беседе с "Рамблером" прокомментировали военное сотрудничество Киева и Анкары, которые договорились о строительстве двух корветов класса Ada для нужд украинских вооруженных сил, а также о поставках ВМС Украины произведенных в Турции беспилотных комплексов Bayraktar TB2.
По словам директора Центра военно-политических исследований МГИМО Алексея Подберезкина, сотрудничество двух стран не имеет значимые для безопасности России масштабы.
"Я не считаю, что такое сотрудничество Украины и Турции имеет значимые для безопасности России масштабы. Это скорее часть отношений одного государства с другим. Закупка двадцати беспилотников или строительство одного-двух корветов на фоне огромной военной мощи России ровным счетом ничего не значит.
Отношения России и Турции в настоящее время даже в сложных условиях развиваются достаточно стабильно и имеют гораздо больше значения, чем эти частные случаи. Когда значение торговли оружием и военной техникой преувеличивают, то в этом случае пытаются сделать из мухи слона. Военное сотрудничество Украины и Турции не влияет на безопасность России и ни в коем случае не должно мешать развитию отношений Москвы и Анкары, которые гораздо более перспективны с точки зрения развития безопасности. Турки прекрасно понимают реалии и не переходят границы. Эти отношения переносятся в позитивном плане и на отношения на Южном Кавказе, и в Идлибе, и на многие другие вопросы.
Эффективность беспилотников BayraktarTB2 очень-очень преувеличена. Они прекрасно уничтожаются с высокой степенью эффективности существующими в России средствами ПВО. Речь идет о "Торах" и тем более "Буках". Это 95-процентное уничтожение беспилотника одним выстрелом. Но дело не в этом, а в том, что эти беспилотники достаточно дешевы. Их можно уничтожать более дешевыми средствами, в том числе средствами радиоэлектронной борьбы и другим средствами, которые есть в распоряжении у России. Они в этом смысле угрозу для России не представляют, тем более их количество достаточно ограничено.
Появление одного-двух-трех корветов у Украины ни в коей мере не решает ее проблемы на Черном море. Сейчас у Украины там вообще нет ничего. А потом флот не измеряется количеством корветов. Флот - это системная единица, которая включает в себя и военно-морскую авиацию, и подводные лодки, и тяжелые суда, суда такого класса как эсминцы или крейсера. Всего этого у Украины нет. И не предвидится. Поэтому строительство нескольких корветов носит скорее носит символическое значение. Примерно такое же, как и дарение американцами пограничных судов", - сказал Подберезкин.
Доктор военных наук Константин Сивков также выразил мнение, что приобретенные Киевом турецкие беспилотники серьезной угрозы не представляют.
"Беспилотники BayraktarTB2 - неприятная вещь, но с ними бороться можно. Они серьезной угрозы не представляют. Что касается корветов, то турецкое военное судостроение не настолько серьезное. Подводные лодки им строят немцы. Надводные корабли крупного класса им передают американцы. Устаревшие. Турция и Украина построят легкие катера, вооруженные ракетами. Да, с ними нужно будет решать задачу борьбы. Но это решаемая задача", - отметил эксперт.