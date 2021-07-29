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Россия перебросила Су-25 на учения близ афганской границы в Таджикистане

Lenta.ruиещё 5
32 минуты назад

Россия перебросила штурмовики Су-25, находившиеся в Киргизии, в Таджикистан, где самолеты примут участие в учениях близ границы с Афганистаном. Об этом в четверг, 29 июля, сообщает РИА Новости со ссылкой на Центральный военный округ (ЦВО).

Россия перебросила Су-25 в Таджикистан
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Как пояснили в ЦВО, звено российских штурмовиков уже вылетело с аэродрома российской военной базы на территории Киргизии на аэродром Гиссар в Таджикистане. Самолеты задействуют в учениях, которые пройдут на полигоне «Харб-Майдон» в Хатлонской области республики с 5 по 10 августа.

В частности, Су-25 отработают выход из-под ударов переносных зенитных ракетных комплексов, нанесут ракетно-бомбовые удары по мишеням, а также займутся поиском замаскированных баз условного противника. Кроме того, пилоты потренируются в обеспечении огневой поддержки танковым и мотострелковым подразделениям в условиях операции по уничтожению бандформирований в горно-пустынной местности.

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Всего от России в учениях будут задействованы более 1 тысячи военных и порядка 200 единиц военной техники и вооружения. Помимо россиян, участниками маневров также станут военнослужащие Узбекистана и Таджикистана.

Армия,РИА Новости,Россия,Киргизия,Таджикистан,Афганистан,
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