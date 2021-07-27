Провокации Военно-морского флота Великобритании в Черном море могут обернуться реальным конфликтом с Россией. Об этом в интервью «Ленте.ру» заявил профессор турецкого университета Малтепе (Стамбул) Хасан Унал.

Унал предостерег, что Москва однажды ответит силой на «кошки-мышки» британских кораблей с российскими самолетами и судами. По его словам, развязывать конфликт с Россией и ввязывать в него всех остальных членов НАТО, включая Турцию — большая глупость.

«НАТО должно взять себя в руки. Так больше продолжаться не может. Они заигрались с огнем», — призвал он.

При этом турецкий политолог назвал маловероятным сценарий, при котором НАТО вступит в реальный военный конфликт с Россией.

«Да, американцы иногда или даже в большинстве случаев ведут себя глупо, но не до такой степени. Но британцы в последнее время слишком уж наседают на русских», — отметил Унал.

По его словам, ситуация в Черном море могла быть в разы хуже, если бы Турция не придерживалась конвенции Монтре: в противном случае черноморскую акваторию «бороздила бы армада западных кораблей».

Инцидент с британским эсминцем Defender у берегов Крыма точно не станет последней провокацией на море в адрес Москвы со стороны НАТО. Об этом заявил глава МИД России Сергей Лавров, интервью опубликовано на сайте ведомства.

По мнению министра, Крым будет не единственным регионом, где могут произойти новые конфликты, аналогичные ситуации с участием военных кораблей он предсказал и в Южно-Китайском море. Лавров подчеркнул, что НАТО и, в частности, Великобритания «взяли курс на то, чтобы проецировать свои неправовые, достаточно наглые действия на просторах мирового океана».

«Но, думаю, коллеги быстро поймут, чем это может закончиться», — сказал он.

Лавров также заявил, что у Москвы не осталось сомнений в спланированном характере инцидента с Defender после того, как секретные документы о перемещениях эсминца странным образом нашлись на автобусной остановке в графстве Кент. О том же говорит и наличие журналиста на борту военного корабля.

Ранее в Минобороны Великобритании заявили, что потеря секретных документов с информацией о задачах британского эсминца HMS Defender в Черном море не может считаться шпионажем. Чиновник, потерявший их, установлен, расследование продолжается.

Как следует из распечаток электронных писем и презентации, опубликованных ранее изданием ВВС, британский корабль в рамках операции Op Ditroite должен был продемонстрировать Украине поддержку в вопросе территориальной принадлежности Крыма.

В Чёрном море происходит искусственное нагнетание обстановки внерегиональными игроками. Россия будет внимательно следить за выполнением Конвенции Монтрё о статусе проливов Босфор и Дарданеллы. Об этом РИА Новости рассказали в МИД России.

Продолжим внимательно отслеживать ситуацию с тем, как на практике осуществляются положения Конвенции, в том числе в части <...> предельного тоннажа военных кораблей неприбрежных держав в Чёрном море и сроков их пребывания в черноморской акватории, — отметили в ведомстве.

Дипломаты также указали, что особая роль в плане выполнения Конвенции принадлежит Турции, которая наделена правом контроля за проходом через проливы военных судов. Москва ведёт регулярный диалог с Анкарой по данной теме. В частности, он затрагивалась в ходе встречи глав внешнеполитических ведомств двух стран в конце июня.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган запустил строительство канала «Стамбул», который пройдёт параллельно Босфору и соединит Чёрное и Мраморное моря. В МИД России подчеркнули, что этот проект заслуживает пристального внимания, в том числе и с позиции того, как он может повлиять на выполнение Конвенции.

Ранее заместитель секретаря Совета безопасности Михаил Попов заявил, что Россия будет жёстко пресекать провокации, подобные ситуации с британским эсминцем Defender в Чёрном море. Он отметил, что заявления Лондона подразумевают повторение таких инцидентов, и порекомендовал британским властям «крепко задуматься» и учесть возможности Вооружённых сил России.

Командующий войсками Южного военного округа Александр Дворников рассказал об учениях НАТО в акватории Черного моря. Об этом сообщает РИА «Новости».

«Непрекращающиеся учения военно-морских сил НАТО в акватории Черного моря находятся под постоянным контролем дежурных сил флота, а все провокационные попытки вооруженных сил недружественных государств получают жесткий отпор», — сказал он выступая в Севастополе на празднике, посвященном Дню Военно-морского флота.

Дворников добавил, что Черноморский флот обеспечивает надежную защиту безопасности страны в условиях нарастающего военно-политического давления на Россию.

Ранее сообщалось, что фрегаты Черноморского флота «Адмирал Григорович» и «Адмирал Эссен» провели учения в морских полигонах боевой подготовки на фоне захода кораблей НАТО в Черном море.

В Грузии стартовали учения НАТО Agile Spirit 2021. Эксперт Российского института стратегических исследований (РИСИ), начальник сектора проблем региональной безопасности Сергей Ермаков в беседе с NEWS.ru рассказал, стоит ли ждать новых провокаций у границ РФ в Чёрном море.

По его словам, в связи с последними событиями в НАТО поняли, что реакция России на провокации будет достаточно жёсткой. Президент России Владимир Путин дал понять это.

Я думаю, что здравый смысл здесь будет присутствовать. Сами эти учения в принципе носят провокационный характер, — сказал Ермаков.

Он подчеркнул, что учения Североатлантического альянса направлены на противодействия крупной державе, какой и является Россия. По мнению Ермакова, манёвры в Грузии — это ещё одна попытка НАТО укрепить своё влияние в регионе и противодействовать Черноморскому флоту России. Эти учения рассчитаны на то, как будут действовать силы Альянса при возможном конфликте с РФ.

Ранее сообщалось, что в учениях НАТО в Грузии примут участие военнослужащие из Азербайджана, Великобритании, Грузии, Испании и других стран. Общее число привлечённых военнослужащих составит более 2500 человек. Ядром станут 1500 военнослужащих грузинской армии и 700 из США.

Эсминец Defender вторгся в территориальные воды России 23 июня у мыса Фиолент в Чёрном море. Российские пограничники были вынуждены открыть предупредительную стрельбу, а самолёт Су-24 М произвёл «предупредительное бомбометание». После этого корабль покинул российские территориальные воды.

Черноморские провокации НАТО абсолютно не соответствуют реальным возможностям Альянса противостоять России в этом регионе, заявил израильский военный аналитик Яков Кедми.

В последнее время НАТО настойчиво пытается закрепиться в акватории Черного моря, навязывая России собственные правила игры. При этом западный военный блок рискует познать на себе сокрушительную мощь российского флота, отметил эксперт в комментарии изданию "ПолитНавигатор".

Кедми подчеркнул, что Черноморский флот РФ является самым сильным в регионе. Более того, именно Россия контролирует акваторию "с военной точки зрения". Если Североатлантический альянс нарушит красные линии, то его корабли не протянут и 15 минут.

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