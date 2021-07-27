Россия создаст новый вариант Су-57

В России начали создание нового варианта изначально одноместного истребителя пятого поколения Су-57. Об этом передает ТАСС со ссылкой на источник в оборонно-промышленном комплексе.

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«Для управления новейшими беспилотниками "Охотник" будет создан двухместный командный вариант Су-57. Предполагается, что истребитель, разработка которого уже идет, будет вести с собой порядка четырех "Охотников"», — сообщил собеседник агентства.

В июне вице-премьер Юрий Борисов заявил, что в России создадут двухместный вариант истребителя Су-57, предназначенный для продажи за рубеж.

В марте ТАСС, ссылаясь на Объединенную авиастроительную корпорацию (ОАК), сообщил, что «Охотник» будет поражать наземные и воздушные цели в рамках сетецентрического взаимодействия с ведущим самолетом — Су-57.